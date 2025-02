Estudi Zero y Teatre Sans están de celebración. La compañía fundada por Pere Mestre, Pepa Ramón, Dominic Hull y Lourdes Erroz cumple este 2025 40 años, concretamente, el 29 de noviembre, cuando estrenaron su primer espectáculo, La cantant calba. Sin embargo, los orígenes del Sans se remontan todavía cuatro años atrás, puesto que Hull y Mestre ya trabajaban juntos unos años antes, con Trip Trup Teatro. Fueron ellos los que abrieron las puertas del Sans en 1984. Además, en 2022 se cumplió también el 30 aniversario de la Escola d’Arts Escèniques.

A lo largo de todos estos años, señalan, «han mejorado muchísimas cosas». Por ejemplo, recuerdan que «en nuestros inicios no había apenas teatros o espacios escénicos donde representar las obras». «El Teatre Principal de Palma parecía estar enfocado a la gente de fuera, estaba el Auditòrium y poco más. Ahora, por suerte, eso ha cambiado mucho. Tampoco había escuelas. De hecho, al principio nosotros ofrecíamos clases en las escuelas, a través del Ajuntament de Palma, hasta que terminó el convenio. Cuando eso ocurrió nos dimos cuenta de que teníamos que montar nosotros mismos una escuela. Empezamos con un grupo de dos o tres personas, pero tuvo tan buena acogida que fue creciendo a buen ritmo. Ahora tenemos un abanico de edades muy amplio, desde los seis años hasta más de setenta», cuentan.

Ayudas

Precisamente, poco antes del 30 aniversario de la escuela, sonaron las alarmas de un posible cierre al haberse quedado sin las subvenciones de minimis del Consell. Afortunadamente, los peores temores no se cumplieron. «El Consell nos ofreció una ayuda extraordinaria, aprobada de forma unánime por todos los partidos e incluso nos invitaron a participar en un pleno. No recuperamos todo lo que nos habían dejado de dar, pero esa ayuda nos permitió seguir adelante. Además, el Govern, con la excusa del aniversario, nos proporcionó una ayuda nominativa. En la siguiente convocatoria del Consell pudimos presentar un espectáculo de forma retroactiva, que lo compensó. Entre una cosa y otra no llegamos a compensar los gastos, pero al menos pudimos seguir adelante», recuerdan, a la vez que lamentan que «continuamos con la precariedad habitual».

Pepa Ramón posa en uno de los espacios del Sans, con una pared llena de carteles que demuestran la dilatada trayectoria de Estudi Zero. Foto: MIQUEL À. CAÑELLAS

Y es que, tal y como afirman Mestre, Ramón, Hull y Erroz, «hemos vivido siempre en precario». «Siempre hay más gastos que ingresos, es un sector que funciona así. Reinviertes, confías en el proyecto, pero nunca sabes si lo recuperarás, porque es difícil prever si funcionará o no una gira o un espectáculo. No hay secreto. La falta de estabilidad en el sector en general es una realidad», sentencian. En este sentido, la falta de apoyo político e institucional no ayuda. «Otras comunidades con características similares a la nuestra tienen más estabilidad en el reconocimiento político. Por ejemplo, las salas valencianas, catalanas o extremeñas cuentan con un presupuesto superior. Históricamente, estamos a la cola de la financiación institucional en materia teatral», asegura Mestre.

«Lo peor es no saber con qué puedes contar hasta que no lo has hecho todo. Hay años que se presenta poca gente y te toca más cantidad, pero otra convocatoria tiene más solicitudes y ya percibes menos cantidad. Y todo eso ocurre cuando tú ya has hecho las producciones, giras y demás. Ahora, con el convenio de plurianualidad, los proyectos tienen más estabilidad», compara.

Montajes

Uno de los últimos montajes de Estudi Zero es El gran manicomi, basado en la obra poética de Antonina Canyelles. Estrenada en 2023, la obra sigue girando por diferentes escenarios, siendo los más recientes València y Zaragoza, aunque también han visitado Madrid y el País Vasco, por lo que la han tenido que traducir al castellano, de lo que se ha encargado el propio Pere Mestre.

«Nos queda pendiente confirmar funciones en Galicia y nos apetecería mucho ir a Cataluña, donde es muy complicado programar porque hay tanta oferta que hay mucha competencia. El espectáculo encajaría muy bien en la Sala Beckett, el Teatre Lliure de Gràcia o el Espai Brossa, aunque sería muy bonito poder llevarlo al Teatre del Raval, cuya gestión ha asumido Pep Tosar y Evelyn Arévalo. Tosar ha adaptado muchos montajes basados en la obra de poetas mallorquines, así que sería muy coherente», apunta.

Sobre la acogida de la pieza, todos coinciden en el éxito que Canyelles tiene más allá de nuestra tierra. «Estamos muy orgullosos de esta obra, que consideramos muy ambiciosa y bien hecha. La escenografía está basada en siete escaleras y juegos de proyecciones, por lo que, como mínimo, necesitamos nueve metros: Cuando fuimos a Madrid los todo el mundo quedó encantado, incluso nos llegaron a decir que sería una producción digna del Centro Dramático Nacional. Fuera se dan cuenta de que tenemos un tesoro, Antonina, y nuestro deber es que se la conozca más allá de las Islas y de Cataluña. A todos les sorprende que tenga 82 años, porque su poesía es propia de alguien joven, porque es fresca y gamberra. Además, es una persona encantadora, muy auténtica y divertida», destacan.

Gira

Sin embargo, más allá de El gran manicomi, Estudi Zero continuará la gira de Rondaies, que actualiza los cuentos populares mallorquines. Llevarán esta pieza a Zaragoza, València, Cáceres, Elx y Madrid. Por otra parte, representarán El gran teatre d’Oklahoma, que versa sobre textos de Kafka con dramaturgia de Sanchis Sinisterra, el 14 de marzo en casa, en el Sans. En paralelo, están preparando las residencias artísticas, que forma parte de un convenio con el Teatre Principal de Palma. Las seis propuestas seleccionadas son: Llibertat o mort, de Labientirà; Infinitiu, de Sardina de fuente; Juana de arco, de Analía Puentes; Tot el que queda de tu és un CDrom, de Fiblada; Mala Petja, de Lanormal y, finalmente, Cyrano de Bergerac, de La Impaciència.

Además, a finales de año no descartan hacer algunos pases especiales de La cantant calba, la pieza «más longeva del repertorio», la más internacional y la que vio nacer al Sans. No será una despedida, porque nunca nos queremos despedir de ninguna obra», comentan. «Hace 40 años que la hacemos, ya superamos la edad de los personajes. De hecho, podríamos ser sus padres», reconocen con una mirada nostálgica.