Son la mejor banda que ha pisado la faz de la Tierra. Los más audaces, influyentes y eternos. Hablamos, claro, de The Beatles, el proyecto liderado por John Lennon y Paul McCartney, la alianza creativa más fructífera de la historia, el dúo que cambió no solo la música, sino la forma de vivir. Ellos pusieron la banda sonora a la nueva era del bienestar y arroparon el pop con instrumentación clásica (ahí tienen esa maravilla titulada Yesterday, o el solo de trompeta en Penny Lane, cuya sonoridad aún reverbera en el imaginario colectivo). Los de Liverpool acicalaron el pop como nadie lo había hecho hasta la fecha, armando un repertorio único e intransferible, que ni siquiera The Monkees pudo emular, y eso que se esforzaron… Discutir si son la mejor banda de la historia es tan inútil como hacerlo sobre Messi y Ronaldo.

Para rendir tributo al sesenta aniversario de su visita a España (2 y 3 de julio de 1965, en las plazas de toros de Las Ventas de Madrid y Monumental de Barcelona, respectivamente), Rubio Produccions subirá al escenario del Auditòrium de Palma Beatles Monumental. Un concierto homenaje protagonizado por una selección de artistas que deben al cuarteto británico gran parte de su arquitectura musical. Y que, como no podía ser de otra forma, solo interpretaran canciones de la discografía de ‘The Fab Four’. Será el próximo 2 de marzo, a las 18.30 horas. El espectáculo contará con La Banda de Late Motiv, nacidos en 2016 para formar parte del late night homónimo que presentó Andreu Buenafuente hasta su final en el año 2021. Ellos serán los anfitriones e interpretarán el repertorio que sonó en la mini gira española de The Beatles. Les acompañará una pléyade de artistas y grupos como Sexy Sadie, The Winonas, La Granja, L.A, Guille Wheel, Alejandra Burgos, Matt Crosset, Suasi, Aina Zanoguera & Gori Matas, Victoria Lerma y Los Brindis. Entre los invitados que asistirán desde la Península se contará con la presencia de Rufus T. Firefly y Pancho Varona, guitarrista y compositor de Joaquín Sabina durante más de 40 años. Todos ellos, y algún invitado sorpresa, repasarán repertorio Beatle en un show en directo conducido por el periodista y músico Bernat Company. Época Aseguran las crónicas de la época que Brian Epstein, representate de John, Paul, George y Ringo, selló un acuerdo con el productor de eventos Francisco Bermúdez por el cuál The Beatles cobrarían 5.000 libras por los dos conciertos. Por su parte, el régimen franquista, con su legendaria ‘apertura de miras’, puso en marcha todo su mecanismo para dificultar su presencia y presentar a los fans como unos gamberros descerebrados. A pesar de su deplorable sonido (y de las cargas de la policía para aplacar a los soliviantados jovenzuelos) los conciertos pudieron llevarse a cabo.