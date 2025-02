El espacio de Can Boni le abre sus puertas al amor para este 14 de febrero con la inauguración de El llamado de las musas, una exposición colectiva que acumula hasta 14 artistas, uno por cada día transcurrido de este mes, para que muestren sus obras en el espacio del Aljub de la galería del centro de Palma.

Así pues, las piezas proceden de la creación de nombres como Alex Jul, Nuria Bosch, Sandra Renzi, Alisa Goroleva, Sandra de Jaume, Catalina Sampol, Carmen Cañadas, Rocío Gómez o Pere Bennassar, entre otros. Todos juntos convivirán durante semanas en Gallery Can Boni a través de lenguajes y propuestas de diferente índole y disciplina y que pivotan sobre una misma pregunta, la que interroga sobre la inspiración y su enigma. ¿Es un destello fugaz o un eco de algo más profundo? Se preguntan desde Can Boni.

Algunas de las obras que se pueden ver en Can Boni.

La idea es que el visitante pueda empaparse de varias formas de trabajar diferentes, algunas de ellas probablemente opuestas, que arrojan luz, cada una a su manera, sobre este mismo interrogante, aunque sin dejar nunca la puerta cerrada con una respuesta definitiva.

Colaboración

Algunos de los artistas, como el propio Alex Jul, repiten con Can Boni, mientras que para otras como Nuria Bosch o Sandra de Jaume, será su primera participación con el espacio ubicado en la calle del Forn de la Glòria. Por otro lado, además de las varias y diferentes propuestas repartidas por el espacio, también se contará con Reinvención, una instalación especial de Cristina Vinyals que se ubicará en el Forn de la Glòria, un espacio único dentro de la galería que acoge intervenciones artísticas que buscan un diálogo con su arquitectura histórica.

Esta propuesta de Vinyals invita a una experiencia inmersiva en la que el espectador se convierte en parte activa de la obra, estableciendo de esta manera un vínculo íntimo con el espacio y el concepto mismo de inspiración que vuelve así a estar sobre la palestra.

Por otro lado, la selección de la fecha de la inauguración no es casual, ya que, como detallan desde Can Boni, el día 14 es uno en el que nos volvemos a encontrar con la intuición, la emoción y la belleza, algo que ocurre a través de las musas, esos seres entre lo divino y lo humano que, con sus susurros y sugerencias son capaces de inspirar a quienes están dispuestos a escuchar y son capaces de ello. De ahí el título de la muestra, El llamado de las musas, cuyo canto se ve amplificado desde el espacio de Can Boni desde esta misma tarde y durante las próximas semanas.