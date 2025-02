En este fin de semana que se inaugura con Sant Valentín, el Día de los Enamorados -reticencias o no aparte sobre celebrar esta fecha-, estos días de descanso laboral se presentan con una gran variedad de propuestas de ocio, eso sí, marcadas por los últimos días del festival Febrer Negre, dedicado a la literatura y al cine de género negro, y de la ópera Dido y Aeneas del Teatre Principal de Palma. Con todo, no son los únicos planes, pues en cartelera están diferentes obras de teatro, así como conciertos y propuestas de ocio familiar.

Festival Febrer Negre

El festival Febrer Negre, que impulsan Francesc Sanchis y Glòria Forteza-Rey, llega a su 15 edición aunando literatura y cine de género negro. Este viernes uno de los protagonistas del programa es sin duda Luis García Jambrina, que presentará El manuscrito de sangre en Quars Llibres a las 18.00 horas. Una hora después, a las 19.00 horas y también en Quars, Lluís Llort, Premio L’H Confidencial, presentará su libro, Demolició. Asimismo, este mismo viernes tendrá lugar la tradicional cena y tertulia con los propios escritores en el Rodeo Grill, y será el aperitivo del día de cierre, el sábado, cuando se celebrará la exitosa ruta criminal por Palma a cargo de Joan Carles Palos. Al mediodía, dos nuevas presentaciones: Muerte privada, de Juan Carlos Galindo, y Después de la derrota, de Paco Gómez Escribano.

Ópera y recitales

El Teatre Principal de Palma acoge Dido y Aeneas, uno de los títulos mayúsculos de la música barroca. Considerada como una de las obras cumbre de la música barroca, Dido and Aeneas fue creada en una fecha incierta, pero que no es anterior a 1688. Con música de Henry Purcell y libreto en inglés del poeta Nahum Tate, Dido and Aeneas narra la historia de amor entre la reina de Cartago, Dido, y Aeneas, héroe de Troya. La pieza lírica, coproducción del Principal con el Ravenna Festival de Italia, se estrenó el miércoles y quedan dos funciones: las de este viernes a las 20.00 y el domingo, a las 18.00 horas.

Otra cita a destacar en el apartado lírico es el recital que se celebra en el Auditòrium sa Màniga de Cala Millor a cargo de la soprano Nadia Akaârir y el pianista Francesc Blanco, que ofrecerán un recorrido por algunas de las más famosas y difíciles arias para soprano de óperas. La Bohème, Rigo-letto, El barbero de Sevilla o El murciélago y romances de zarzuelas como La tabernera del puerto, La canción del olvido o Château Margaux, sin olvidar una pequeña degustación de canción catalana de Enric Morera sonarán en Sa Màniga con este dúo.

Teatro

Los planes centrados en el teatro son diversos y, además, no solamente se ofrecen en Palma, sino en escenarios de la Part Forana. Es el caso de la representación de Midsummer, de Joan Albinyana, que forma parte de la décima edición del ciclo Teatre Íntim del Teatre d'Artà, que sube a los espectadores encima del escenario. Midsummer es un proyecto innovador, poético y divertido que explora a través de un trabajo multidisciplinario el teatro y la música, para reflexionar en tono irónico sobre las crisis personales que tienen lugar en determinadas etapas de nuestra vida. Por su parte, el Teatre Principal d'Inca acoge Els Altres, una obra que da a conocer la figura del alcalde republicano Emili Darder, que fue asesinado por las tropas franquistas. La representación está enmarcada dentro del ciclo de memoria histórica Inca té memòria 2025 que organiza el Ajuntament d'Inca.

Ya en Palma, el espacio Carpa Diem del Teatre del Mar será el escenario de Llum profunda, con dirección de Carlos Garrido e interpretación y autoría de Mariona Forteza. Se trata de un pequeño espectáculo que da a conocer la figura de Joan Mascaró i Fornés, un gran sabio que nació en Santa Margalida y que hoy es bastante desconocido. Joan Mascaró fue una persona totalmente avanzada a su tiempo. Tradujo al inglés textos sagrados del hinduismo y el budismo cuando prácticamente nadie sabía nada de estos temas en Occidente.

Conciertos

Teatro y música quedan unidos en un vermut musical y teatral que proponen desde Produccions de Ferro. Sergio Baos, por un lado, y Miquel Serra, por otro, protagonizan una mañana teatral y musical en el Teatre Principal d'Inca. Per tot allò que ens uneix, de Sergi Baos, cierra el ciclo de las lecturas dramatizadas que forman parte del Festival de la Paraula. Sergi Baos estará acompañado por Albert Mèlich. Después de la lectura, como ya es costumbre, vermut musical en el vestíbulo del Teatre d'Inca con el músico Miquel Serra. Para quienes no hayan acudido nunca a esta cita antes, este encuentro se convierte en un espacio de relaciones y de buena conversación, justo antes de la hora del almuerzo del domingo.

Ahora sí en la sección más puramente musical destaca, por ejemplo, el concierto de Delafé y las Flores Azules, que forma parte del ciclo de las Mallorca Live Nights y que se celebrará en el Teatre de Lloseta. La banda barcelonesa que fusiona pop, hip hop y electrónica con letras poéticas y emotivas irrumpió en la escena musical hace ya 20 años, con canciones como Canciones como La primavera y Mar el poder del mar regresa ahora con una nueva propuesta: Amor. Por otra parte, el tributo Great Straits, que recrea el mejor sonido de la mítica banda Dire Straits, aterriza en el Auditòrium de Palma de la mano de Óscar Rosende. Así, los espectadores podrán disfrutar de una velada de grandes éxitos, con canciones como Sultans of swing, Romeo and Juliet, Brothers in arms, Tunnel of love o Money for nothing.

Ocio familiar

Por último, pero no por ello menos importante, para disfrutar en familia está el ciclo anual de CaixaForum Pequeños Cinéfilos, un programa familiar basado en una selección cuidada y variada de películas para iniciar a grandes y pequeños en el mundo del cine. En este caso, el sábado se proyectarán diferentes cortometrajes donde las madres, las hermanas y las hijas se pasan todo el día encontrándose con situaciones nuevas, haciendo frente a ellas con valentía y originalidad. El domingo, Trui Teatre ofrece la gran producción La granja de Zenón y su nuevo espectáculo: En busca del arcoíris. Los personajes más queridos por los más peques de la casa regresan con nuevas aventuras en un espectacular show audiovisual que disfruta toda la familia. La Granja de Zenón presenta una experiencia inmersiva donde el protagonista también eres tú. Todos los amigos de La Granja llegan otra vez al teatro para contarnos una historia increíble: Tito y Bartolito sueñan llegar al arcoíris pero ambos se ven decepcionados cuando Zenón y Pinto les dicen que eso es imposible. Nada detendrá al travieso gallito Bartolito y al curioso Tito, que no descansará hasta lograrlo. Porque ellos saben que nunca hay que dejar de creer, nunca hay que dejar de soñar, siempre hay que imaginar y confiar en lo que nos dice el corazón.