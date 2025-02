‘El pueblo gitano jamás desaparecerá, porque su destino está escrito en aquellas paginas que las historiadores jamás han leído: las estrellas’. Esta cita de En pos del sol, de Joaquín Albaycín, acompañó a la fotógrafa catalana Sílvia Prió, que reside en Mallorca desde hace años, durante la elaboración de Gypsy Witches, su primer fotolibro, editado gracias a la colaboración del Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) y cuya presentación será este viernes en el Centre Internacional de Fotografia Toni Catany (Llucmajor).

«Cuenta la leyenda que los gitanos provienen de Agartha, una región subterránea, mágica e inaccesible en las profundidades de la tierra. Regresaron a este mundo poseyendo el misterio de los augurios según las cartas, el conocimiento mágico de las hierbas y la quiromancia», narra Prió, quien a lo largo de cuatro años viajó en varias ocasiones a Rumanía «en busca del conocimiento de las ciencias ocultas».

«Tras trabajar en los documentales Ika y su familia y A cara o cruz, centrados en aspectos de la cultura caló, empecé a pensar en el imaginario de la mujer gitana en las pinturas del siglo XV y XVI, donde siempre se la representa leyendo las manos y tirando las cartas. Investigué si quedaba algún lugar en el mundo en el que esta tradición se mantuviera especialmente viva y descubrí que en Rumanía hay un colectivo importante de mujeres dedicadas a estas artes, así que fui para allá», relata la artista. «Hallé que habían adaptado las prácticas mágicas ancestrales a los nuevos contextos digitales, utilizando redes sociales para publicitar su trabajo. De hecho, encontré una conexión entre la magia de estos rituales tradicionales y la de las nuevas tecnologías», reflexiona.

«Además, sus técnicas están plenamente aceptadas en Rumanía, donde existe una importante masa de personas que recurren a sus rituales para temas de amor y salud», abunda Prió, quien destaca que «se trata de unos conocimientos que no están recogidos en ningún texto, sino que se siguen heredando de madres a hijas por tradición oral».

Por otro lado, la fotógrafa incide en que «estas mujeres son ejemplo de un feminismo marginal muy interesante. Están muy empoderadas y muchas de ellas mantienen a sus familias con su trabajo», subraya Prió. «Con este proyecto, también he querido cuestionar la universalidad del pensamiento racional. Quien no cree en la magia, nunca la encuentra, y yo creo en la existencia del mundo mágico y del más allá. Creo tanto que, a pesar del estrecho y profundo contacto que tuve con ellas, me dio miedo echarme las cartas. Prefiero no saber nada sobre mi futuro», reconoce la fotógrafa.

Proyecto

El fotolibro forma parte de un proyecto más amplio que, bajo el título Magia mujeres y ritos, engloba tres trabajos más además de Gypsy Witches, todos ellos becados por el IEB: Sanadoras, santiguadoras y curanderas de las Islas Canarias, La mujer sami sabe de magia y Trementinaires, las mujeres sabias de las montañas. «En todos estos proyectos profundizo en el papel de la mujer en las sociedades, la discriminación social y el tsunami de la sociedad tecnológica, que destruye lo que nos mantiene arraigados a la naturaleza, a través de mujeres sabias, valientes e inspiradoras», explica Prió. «Fueron las brujas quienes me mostraron que efectivamente me había embarcado en un viaje para descubrir que la magia habita en cada uno de nosotros», concluye.

En la presentación de Gypsy Witches de este viernes en el Centre Catany de Llucmajor habrá intervenciones, además de la autora, de Karen Müller, técnica de artes visuales del Institut d’Estudis Baleàrics; Omar Calama, encargada del concepto y edición del libro; Camille Gallet, editora de Editions Odyssée, y Gwennina Moigne, diseñadora.