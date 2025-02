Enriqueta Llorca (Palma, 1976) tiene grabada a fuego una valiosa lección del primer día de clase en la Escola Massana de Barcelona: «Para ser un buen ilustrador primero hay que ser un gran lector». Lo afirmaron sus «mentores», Pep Montserrat y Arnal Ballester. «Nos advirtieron de que si no teníamos el hábito de la lectura era mejor dedicarnos a otra cosa». No era el caso de la mallorquina, que se considera, antes que escritora o artista, lectora.

Desde Alicia en el País de las Maravillas, El extraordinario mundo de Oz, La historia interminable o Los niños de agua hasta la obra simbólica de Victoria Cirlot o el realismo mágico de Dino Buzzati e Italo Calvino han marcado su imaginario, que ha volcado en su primera novela, que hoy llega a las librerías: Una aventura entre el mar y el cielo. El extraordinario viaje de Escafi y Fosca (Siruela). La primera presentación será el 22 de marzo en Agapea, a las 12.00 horas, en un acto en el que estará arropada por Pere Joan y Nadal Suau.

«Empecé a escribirla sin saber que estaba escribiendo una novela. Mucho antes de que aflorara la necesidad de escribir una historia con planteamiento, nudo y desenlace, existieron las protagonistas, de Escafi y Fosca, que eran dibujos que hacía en mis ratos libres, para evadirme y por el simple placer de disfrutar», recuerda Llorca sobre los fundamentos de esta narración, que se remontan más de una década atrás. Todo aquel material acabó formalizándose en las más de trescientas páginas que hoy ven por fin la luz. «Mi primer borrador eran cuatrocientas, pero no es algo que yo pudiera prever. Eso constata dos cosas: mi forma de trabajar, errática y extravagante, y ante todo el amor incondicional hacia el tándem Escafi y Fosca», admite.

Personajes

«Fosca es una representación gráfica de mi compañera de vida durante 17 años, mi perrita. Por su parte, Escafi es un personaje más sofisticado. Es una adolescente introspectiva, autoexigente que, en mis dibujos tenía la apariencia de una girl scout o amazona. Esos dibujos vendrían a ser los prototipos de estos personajes que, al construir la historia han tomado una tridimensionalidad que antes no tenían. En ellos, casi siempre se encontraba en situaciones ligeramente atormentadas, escapando de algo que no se sabe muy bien qué es, con el rostro oculto bajo una escafandra», detalla.

En este sentido, Llorca señala que ha jugado un «papel determinante» el lugar donde nació y se crio: el barrio de Santa Catalina. «Desde mi casa escucho las sirenas de los barcos. Es curioso cómo, a pesar de que las oigo muchas veces, siempre consiguen sacarme de donde estoy, me llevan a otro lugar. Las sirenas son como voces autoritarias que exigen ser escuchadas. El influjo de un barrio abierto al mar es potente», cuenta. A esa condición se suma la historia familiar de haber tenido un abuelo paterno que era mestre d’aixa.

«Tengo muy presente la imagen de las estructuras o plantillas de enormes barcos que hacía mi abuelo, atadas al balcón con cuerda de yute. Puede que todo eso explique la escafandra», plantea Llorca, quien a su vez reconoce que Escafi es una suerte de alter ego, aunque no tenga la misma edad. «A lo mejor escribo lo que escribo y dibujo lo que dibujo porque mi voz interior sigue siendo una niña. En todo caso, me ha salido así, no ha sido algo premeditado. Me reservo el derecho de poder servir mi imaginación a este juego, donde me siento libre y no intimidada», expone.

Y es que para la autora, la fantasía es el filtro a través del cual ver la realidad. «Me gusta lo maravilloso, lo misterioso. Me emociona lo absurdo, me divierten mucho las mentiras piadosas que se dicen sin maldad. Por el contrario, las historias en las que no hay espacio para lo inverosímil, la poesía o el humor me aburren. Me deprimen las historias en las que solamente tienen cabida la objetividad o la literalidad», destaca.

De ahí el argumento de la novela, que narra «la extraordinaria aventura de dos amigas íntimas; extraordinaria porque es insólita e inesperada, pero también porque emprenden un viaje por caminos azarosos con obstáculos que deben ir superando». Al final, desvela, acaba por imponerse un viaje paralelo, «más silencioso: el viaje interior que lleva a cabo Escafi dentro de sí misma».