L.A., el proyecto liderado por Luis Alberto Segura, fluye igual que el de una larga relación amorosa, en la que uno cambia y evoluciona, intentando no caer en la monotonía y en la inercia de continuar con las fórmulas que funcionan, pero con la voluntad de arriesgar y visitar lugares inexplorados. Por eso hace gracia, aunque no haya sido a propósito, tal y como asegura el artista, que el nuevo disco de L.A., A Modern Odyssey (Virgin), salga a la luz este viernes, en San Valentín. El 10 de abril tocarán en la Sala Shoko de Madrid y, a falta de algunas más fechas y escenarios por confirmar, el 22 de marzo estarán en Es Gremi como parte de la retrospectiva musical que organiza el certamen Art Jove, cuya primera edición ganó Glycerine, en 1999.

Uno empieza a escuchar las primeras canciones de A Modern Odyssey y cree que será un disco de celebración, cien por cien bailable... Hasta que llega más o menos a la mitad y se encuentra con Miss You Again, una balada pop sobre el desamor.

—Es una celebración, pero con diferentes fondos. Como decía, Miss You Again es una balada pop, en la línea de Stop the Clocks, pero es un disco en el que predomina el buen rollo y las ganas de bailar, saltar y cantar. Creo que recupera bastante el espíritu de Heavenly Hell, aunque sea desde lugares distintos. Es un álbum con melodías muy pop, pero lo mejor que he hecho en mi carrera.

Cuando lanzó el primer sencillo, The Right Time, afirmó que era lo más arriesgado que había hecho nunca.

—Así es. Se notará especialmente en el directo, que es donde el disco cobra por completo su sentido y vida. La puesta en escena ha cambiado totalmente, puesto que ya no es un grupo de rock al uso, sino que se presenta en formato trío con multiinstrumentos: Dimas Frías a la batería, teclados y guitarra; Sergio Llopis al bajo, guitarra y teclados y yo mismo, a la guitarra y a los bailes. Es curioso ver cómo después de tantos años todavía tenemos ganas y energías para hacer un cambio tan arriesgado.

También confesaba que tenía mucho miedo de cómo lo recibiría el público de L.A. ¿Cómo lo lleva ahora?

—No tengo dudas, estoy convencido de que gustará. Puede que a la gente que ya haya escuchado L.A. les cueste un poco al principio, por el impacto, pero a la tercera vez ya le atrapará, las melodías regresarán y se les enganchará como un chicle. Quienes conocieron L.A. con veinte y pico y ahora tienen unos cuarenta lo aceptarán bien.

Portada del disco A Modern Odyssey (Virgin), que sale este viernes.

Ciertamente al principio es un shock, pero qué manía tenemos en eternizar proyectos y fórmulas, ¿no es así?

—Totalmente. Cuando la gente escucha una canción mía cada cierto tiempo no es consciente de que yo vivo en la misma bola de canciones y de formato cada día de mi vida. Hemos hecho conciertos cada dos por tres, vivimos tocando los mismos temas una y otra vez. Al final quieres experimentar otras cosas, que el riesgo sea palpable. Como comentaba, este disco gana cuando lo escuchas dos y tres veces. Y en directo es todavía mejor, porque revisitamos los clásicos, hacemos versiones, tocamos el disco nuevo entero... Todo el directo tiene un sentido.

¿Cómo fue ese primer directo en casa, en Sant Sebastià?

—Fue una prueba de fuego, pero resultó ser maravillosa. El repertorio era 90% nuevo, pero la gente se lo tomó muy bien. Es muy guay cuando tocas canciones nuevas por primera vez.

No están las características guitarras, pero en cambio hay autotune e incluso rapea en Healer que el tiempo no es sanador, sino que mata a los soñadores. Al final, el contenido no es tan diferente, porque habla del amor o del paso del tiempo. Lo que cambia radicalmente es la forma.

—Totalmente. Durante un año y medio he escuchado música nueva, me he empapado de las nuevas tendencias, he probado instrumentos y he metido melodías dentro de bases creadas por Toni [Noguera, el productor] o Dimas. Ya no he sido el clásico cantante y compositor, algo que cambia mucho la forma de hacer música, porque tiendes a unos acordes o cadencias sonoras en las que te sientes más cómodo. En cambio, si te entregan una base con un acorde que nunca he probado, las melodías cambian.

¿Es un disco más colectivo?

—Sí, porque he trabajado sobre bases creadas por Dimas, algo que los raperos hacían: rapear sobre una base que les era dada. Ahora es otra historia, pero da pie a Healer, que es más recitado, algo que no había hecho nunca, aunque luego se rompe y entra una melodía con el estribillo de toda la vida.

Luego está un tema sorprendente, Capri, que recuerda al ambiente que genera Tormenta, de Gorillaz y Bad Bunny.

—El disco no es lineal. Pensamos que ya que jugamos con una instrumentación interminable, con una búsqueda de sonidos infinita, teníamos que ahondar en esa exploración. En este caso, Toni y yo empezamos a trabajar y luego Dimas la transformó. Le dije que se imaginara una terraza soleada en Capri, con un Aperol spritz y un Mercedes 62 descapotable. Tanto Dimas como Sergio han trabajado en cine, han hecho música para Hollywood y saben muy bien cómo plasmar ideas narradas. Luego canté encima y salió Capri.

Del arranque bailable de Some Other Space se termina con el tema solemnemente triste de Game Over, con ese piano...

—Es una canción con un punto jazzístico, algo que tampoco había hecho en mi carrera. Todo esto para mí es una experimentación personificada. Noto una diferencia brutal entre mis discos, en los que he pasado de dos acordes acústicos a meter acordes complejos del jazz. Cantar encima de esas bases tan diferentes me ofrece una amplitud armónica infinita. He escuchado artistas como Chet Baker o Billie Holiday. Me puedo meter en papeles en los que nunca me había metido. Por eso puedo terminar el disco con una canción como Game Over, con una cadencia triste pero en realidad positiva, con acordes complejos. Es interesante o, como mínimo, excitante, que después de tantos años pueda hacer algo así.