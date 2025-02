Los nominados a la 39ª edición de la gala de los Premios Goya, que se celebran este sábado 8 de febrero en el Palacio de Congresos de Granada, han defendido a la actriz Karla Sofía Gascón, a raíz de la polémica surgida tras la reaparición de unos antiguos tuits con contenido racista, que reprueban, pero han destacado el papel de la cultura por encima de cualquier controversia, a su paso por la alfombra roja, donde también han alertado sobre la política llevada a cabo por Donald Trump.

Precisamente, la actriz Emma Vilarasau, nominada a Mejor actriz protagonista por 'Casa en flames', ha señalado que la controversia que ha rodeado a Karla Sofía puede ser motivada por el hecho de ser «mujer y trans». «Con qué rapidez suben a alguien porque era lo más y con qué rapidez se la cargan. Es como que no importa nada de lo que hiciera, importa el último tuit», ha lamentado.

Su compañera de cinta, Maria Rodríguez Soto, nominada a Mejor Actriz de Reparto, ha afirmado que «los linchamientos siempre son linchamientos». «Es muy curioso que, los tuits son horribles, pero el presidente de Estados Unidos los hace y no pasa nada», ha apostillado.

Sobre Trump, Alejandro Sanz, que actúa en la gala, ha revelado que este mismo viernes cenó con Richard Gere, que en su comparecencia de prensa cargó contra el presidente de Estados Unidos, y charlo con él de la situación. «La verdad es que coincido con él en muchas cosas», ha asegurado.

También se ha referido a Donald Trump la directora Iciar Bollain, nominada a 'Mejor Guion Adaptado' por 'Soy Nevenka', quien ha lamentado la política que quiere llevar a cabo EE.UU. en Gaza, después de que el presidente estadounidense haya presentado su plan para controlar la Franja.

«Después de un año de genocidio, ahora pretenden que se vayan y pasamos a la limpieza étnica. Vale la pena decirlo esta noche también», ha denunciado.

Al respecto, la directora Pilar Palomero, nominada a Mejor Guion Adaptado por 'Los destellos', ha manifestado también su preocupación y ha pedido «evitar que la gente despiadada llegue al poder y haga lo que les dé la gana». «Eso se consigue con una actitud activa y exigiendo nuestros derechos y no quedándonos callados», ha reclamado.

Sobre la polémica surgida con Karla Sofía Gascón, Palomero ha reconocido no tener redes sociales. «Creo que es lo mejor. Todo lo relacionado con esa red social, que no quiero ni nombrarla, prefiero ni mirarla», ha zanjado.

Por su parte, Jedet ha calificado de «repugnantes» tanto los tuits como las disculpas de Karla Sofía Gascón pero ha lamentado que no se mide a todo el mundo por la misma vara. «Esto se ha usado un poco como una excusa para acabar con ella cuando en Hollywood, en esta industria, hay pederastia, abusos constantes a las mujeres, racismo, transfobia, todo. Mira cómo está Estados Unidos ahora con Trump. A mis hermanas trans les están quitando los pasaportes las están dejando sin la opción de hormonarse legalmente, van a tener que hacerlo de manera ilegal», ha lamentado la actriz, que ha revelado que hizo el casting para el papel que interpreta Gascón en 'Emilia Pérez' y que ahora se alegra de no haber sido elegida.

También han recordado a Gascón la actriz Macarena Gómez y su marido, Aldo Comas, para quienes el "arte está por encima de todo y transciende lo terrenal". «Seguiremos viendo películas de Polanski o Woody Allen», han argumentado.

Además, han lamentado que «todos» hayan abandonado a la actriz española nominada al Oscar a Mejor Actriz por su papel en 'Emilia Pérez'. «Una vez hecha la película, lo de quitarla es un castigo moralista que está en una tesitura que no está en el arte», han asegurado.

En concreto, Comas ha indicado que los comentarios que «haya podido hacer no quitan que pueda haber hecho un papel espectacular» y ha lamentado que el director de la película, Jacques Audiard, «que tanto la ha criticado, es un señor que dice que la lengua española es una lengua de pobres inmigrantes y de señores burdos de la esquina».

En el caso de Macarena Gómez, ha reconocido que no ha leído los tuits de la polémica pero sí «todo lo que se ha generado a continuación» y ha criticado la «cultura de la cancelación».

Antonio de la Torre: «Abascal, el mejor actor»

Antonio De la Torre, por su parte, ha admitido que se borró de X «cuando había un caldo de cultivo con mucho odio. No me he leído todo los tuits (de Gascón). La cancelación es peligrosa, prefiero la libertad de expresión», ha dicho De la Torre que sobre la cumbre celebrada en Madrid de los dirigentes europeos de Patriots ha ironizado con que "Abascal es el mejor actor".

Mientras, la actriz Cayetana Guillén-Cuervo no ha querido pronunciarse sobre Karla Sofía Gascón pues, como ha argumentado, «estar expuesto es difícil de gestionar» y trata de no opinar de la vida de sus compañeras.

Mientras, Arturo Valls, productor de 'El trono', nominado al Goya a Mejor Cortometraje de Ficción, ha defendido «lo importante que es la cultura española», pues, a su juicio, «es la única que nos puede salvar de lo que se viene encima».

«Creo que el cine y la cultura no va a solucionar los problemas pero los va a hacer más llevaderos. Las películas cuentan historias y uno sale del cine y vota a los mismos, pero al menos hacemos la vida más bonita», ha argumentado.