En el fin de semana más cinematográfico, marcado por la ceremonia de los Goya del sábado, los planes para estos días no están hechos a medida de ningún perfil en particular. Amantes del teatro, de la danza, de la música, del humor o de las artes visuales encontrarán un buen plan para disfrutar de estos días de descanso. Además, las propuestas no son solamente en Palma, sino que también se extienden a la Part Forana.

Teatro y danza Empezando por las artes escénicas, sobresale el estreno en el Teatre Xesc Forteza de Chocolate, a cargo de Rafa Gallego y Produccions de Ferro. El montaje, protagonizado por Toni Gomila, Lluqui Herrero y Joan Carles Bellviure, aborda la interesante, intensa y breve vida de Chocolate, apodo de José Esteves de la Concepción, que fue hallado muerto en el Parc de la Mar de Palma con 13 años, en 1978. La versión oficial hablaba de una sobredosis, pero nunca se investigó. Con una voz prodigiosa, Chocolate fue una figura singular en la vida bohemia de los años 70, implicado en movimientos como la defensa de la Dragonera y acontecimientos culturales como el Selva Rock. Mientras, el Teatre del Mar de Palma recibe a Toni Albà, que regresa al escenario del Molinar con Locus operandi. Un espectáculo protagonizado por un músico que tiene que llevar a cabo un gran concierto, acompañado por una multitud de músicos que no llegan. Por su parte, en la Part Forana, el Teatre d'Artà acoge la representación Germanes. Se trata de una obra dirigida por por Toni Lluís Reyes y escrita por Carol López que aborda el viaje interior que supone hacerse mayor. La pieza está protagonizada por tres hermanas que han entrado en un ciclo vital y familiar diferente y cada una, desde su forma de ver el mundo, tendrán que afrontar los miedos para forjar un presente y un futuro basado en el amor y el cariño. El Teatre d'Alaró propone la función solidaria Bajo terapia, de la compañía amateur Ring-Ring Teatre, que cosechó un gran éxito en la XXI Mostra de Teatre Amateur de Santa Maria, donde consiguieron el premio a mejor actriz (Susana Drake) y a la mejor obra, dirigida por Raquel Rivero. La danza llegará al Teatre Principal d'Inca con VAV, de Daniel Abreu que reflexiona sobre el amor, la unión y la pertenencia. Es una pieza de danza pensada para cinco intérpretes sobre la pertenencia y la imposibilidad de no ser parte de algo. Trata sobre el rito y el mito necesarios para estar y permanecer. Este trabajo comprende un punto de vista filosófico del estado de unión, del amor, de los vínculos. La dirige el bailarín y coreógrafo Daniel Abreu, quien ha cosechado numerosos premios, entre ellos el Premio Nacional de Danza (2014) y el Premio Godot al Mejor Intérprete Masculino de Danza (2023). Música En el apartado musical destaca el concierto de Viva Belgrado en Es Gremi, una de las bandas más icónicas del rock alternativo español. Además, se subirán al escenario para presentar su último trabajo, Cancionero de los Cielos, un álbum inclasificable que combina guitarras desgarradas, teclados y letras poéticas con una actitud punk inconfundible. En el centro cultural Can Tàpera se ofrecerá otro recital muy especial, el del Dúo Éire, formado por Marta Cubas Hondal y Elisa Ruiz Ibarlucea, que traerá al espacio su propuesta que aún el folklore y la música contemporánea, con un repertorio que incluye obras de autores como Manuel de Falla, Antonio Soler y Francisco Escudero, así como estrenos contemporáneos de Iñaki Carcavilla y Juan de Dios Ruiz. Por su parte, La Movida apuesta por un concierto de rock de la mano de Magma & Dizzel. Otro tipo de show, pero también muy musical, es el que propone el Auditòrium de Palma, que saca la bola de luces para celebrar una auténtica noche de disco al más puro estilo de Studio 54 de la mano de Saturday Night Disco. Sin duda será un viaje nostálgico, pero en clave festivo, con las canciones que cambiaron las tendencias, los estilos y las modas en todo el globo. Para que disfruten los más pequeños, Trui Teatre acoge una doble función de Luli Pampin y su espectáculo musical El Libro. Luli Pampin y su inseparable amiga la Radio Mágica intentarán dar vida a una biblioteca abandonada donde vive un personaje que se apodera de los libros cerrados, cubriéndolos de polvo, pero Luli lo vencerá reviviendo cada uno de ellos con música e imaginación.

Humor Una de las reinas del humor en España, Paz Padilla, aterriza en el Auditòrium de Palma. La popular presentadora y humorista gaditana se sube al escenario palmesano con su nuevo show, El humor de mi vida. El monólogo está basado en el libro homónimo escrito por la protagonista, Paz Padilla, donde cuenta a través de su singular historia de amor, el trabajo personal que ha realizado para aceptar la pérdida de Antonio, el amor de su vida. La artista advierte al público de que si está buscando una tragedia romántica, se ha equivocado de día, pues aquí se encontrará con "un viaje vertiginoso por sus emociones donde predomina por encima de todo, el humor". Arte Este viernes a las 19.30 horas se presentará en el Centre Internacional de Fotografia Toni Catany de Llucmajor Compàs de silenci, un documental de Cesc Mulet sobre la relación del fotógrafo Jean Marie del Moral y el artista Miquel Barceló a lo largo de 40 años. Además, coincidiendo con la presentación del documental, el mismo viernes se abrirá al público una expansión de la exposición Toni Catany, retrats i ceràmiques de Miquel Barceló, con un conjunto de retratos de Miquel Barceló por del Moral que forman parte de su colección y de una donación del fotógrafo a la Fundació Toni Catany. El Casal Solleric de Palma acoge varias exposiciones interesantes, como la de Ángela de la Cruz, Stuck, pero también las de Ela Fidalgo y Joan Cortés, por ejemplo. Además, Es Baluard Museu inauguró recientemente nada más y nada menos que cuatro exposiciones, de los artistas Jessica Stockholder, Eugenio Dittborn, José Fiol y la muestra de la colección Nachleben.