En 2013, inició su andadura uno de los proyectos culturales con más recorrido de los últimos años en Palma. No sería correcto decir que fue entonces cuando abrió sus puertas el Café A Tres Bandas, pues este antiguo local ya existía como bar de billares desde hacía décadas, pero sí que, bajo la batuta de Magda Cantalapiedra, se convirtió en un café teatro con programación cultural. En sus inicios, acogía fundamentalmente monólogos cómicos, pero con el tiempo empezó a programar también conciertos, obras de teatro, shows de impro, charlas, jams, slams de poesía, recitales y otros espectáculos de pequeño formato.

Tras superar todo tipo de adversidades a lo largo de los años, próximamente la aventura del Tres Bandas llegará definitivamente a su fin con su traspaso. «Es una decisión muy dura que he tomado tras meditarla durante mucho tiempo», cuenta Cantalapiedra, quien se reconoce «agotada tras todos estos años dejándome la piel y el alma. A pesar de que me llena y me encanta, he llegado a un punto en que necesito parar y descubrir quién es Magda sin el Tres Bandas», explica.

Actualmente, sigue abriendo de miércoles a viernes a partir de las seis de la tarde y los sábados a mediodía, hasta que aparezca alguien interesado en el traspaso del local, ya sea para continuar con la línea del Tres Bandas o para abrir otro tipo de negocio. «Si el nuevo dueño quiere seguir con la programación cultural, contará con todo mi apoyo y mi ayuda», asegura Cantalapiedra.

Para el recuerdo quedan noches legendarias de música, teatro y poesía en vivo; esas estanterías llenas de libros a disposición de los clientes, así como los juegos de mesa o las consolas en las que echar una partida; los memorables pambolis acompañados de una cerveza artesana; las jams de impro o de música tradicional y los slams de poesía; las exposiciones de artistas locales, y la sonrisa de Magda y su equipo tras la barra. «La espina que se me queda clavada es la sensación de dejar desamparada a la cultura de pequeño formato de la Isla, que cada vez tiene menos espacios», reconoce. «Aquí siempre hemos dado voz a los artistas emergentes y a aquellas propuestas que no están pensadas para grandes escenarios, sino que precisan de un ambiente más familiar y acogedor», abunda.

Sea como sea, el Tres Bandas continuará programando hasta su traspaso definitivo. El próximo jueves acogerá una charla sobre el inconsciente a cargo de Gloria Soto, el viernes un especial de San Valentín a cargo de Monstruas Impro y el sábado un concierto de Joe Orson. Ya el viernes 21, será el turno de Daniel Higiénico. «Cuando tenga fecha de traspaso, programaré una gran fiesta de cierre, aunque la verdad es que estas semanas estamos viviendo una pequeña despedida cada día», asegura Cantalapiedra.

La noticia ha dejado helada a la gran familia del Tres Bandas, formada por los muchos músicos, actores, poetas y artistas que han frecuentado su escenario. «Es una noticia pésima para la cultura de la ciudad, igual que lo fue en su momento el cierre de Bluesville. Mallorca se está quedando sin espacios para música en directo», reflexiona el cantautor Alberto Vizcaíno.

«El Tres Bandas ha sido un verdadero hogar para mí», señala la poeta y actriz Alejandra Catalán, quien también ha trabajado como camarera en el local. «Como artista, siempre se me ha dado una oportunidad aquí. Es muy difícil encontrar espacios que apuesten por este tipo de cultura, y más aún gestionados por mujeres. Magda siempre ha cuidado sus trabajadores, sus artistas y sus clientes y ahora toca que se cuide a sí misma. Una persona que ha logrado levantar esto durante tanto tiempo y siempre con una sonrisa, estoy segura de que, haga lo que haga, le va a ir muy bien», confía.