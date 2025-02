La Basílica de Sant Francesc de Palma acoge mañana, a partir de las 20.15 horas, un concierto solidario a cargo de la Coral Palma Gospel Singers que aterriza en el templo de Ciutat con el objetivo de acercar la música góspel a la comunidad y, a su vez, recaudar fondos para respaldar la labor de Projecte Home Balears.

Dirigida por Rafel Fiol, Palma Gospel Singers cumple sus tres años de esta iniciativa con este concierto en el que se llevarán a cabo interpretaciones de clásicos tradicionales del género como Lion of Judah y Lord Help Me To Hold Out, así como adaptaciones de éxitos como Let it be o I’m a Believer, entre otras.

El concierto que acabará con la interpretación clásica de At The Table, abrirá las puertas a las 19.30 horas para el público y cabe recordar que las localidades no van numeradas. Desde la organización agradecen a la orden franciscana la cesión de la basílica para el concierto.

Por otro lado, cabe recordar que Projecte Home Balears nació en 1987 y desde entonces su misión es la de prevenir, atender y dar respuesta a los problemas generados por las adicciones en la sociedad isleña mediante la investigación y el desarrollo de programas de prevención y terapia que, aunando la intervención individualizada y grupal, ofrecen una alternativa eficaz y adaptada a las personas afectadas por una adicción y a su entorno familiar, para conseguir su autonomía, crecimiento personal y una adecuada integración socio-laboral.

Este concierto, al igual que lo ha hecho en los últimos tres años con este, servirá para poner una nota musical y un poco de color a una problemática desde el arte y el amor por el góspel y, a su vez, como una excusa siempre bienvenida para disfrutar de buena música y poder echar una mano a los más necesitados.