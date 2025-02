Hace unos años, Xavier Uriz hablaba del proyecto que tenía en marcha sobre la creación de los Derechos Humanos. Tenía pensado que fuera una obra de teatro y, a priori, parecía una premisa extraña para una función teatral. Ahora Adia Edicions recoge en su colección Jàssera Teatre publica el resultado de aquella idea. Es Drets Humans, texto ganador del III Premi de Teatre Vila de Santanyí y que, como destaca el propio Uriz, «ha acabado siendo lo que tenía que ser».

Los Derechos Humanos beben de una tradición moderna y burguesa, de fuerte raigambre ilustrada y racionalista, que desembocaron en su redacción tras el colapso que supuso la Segunda Guerra Mundial y los crímenes del nazismo. No obstante, que el horror vivido en Europa y gran parte del mundo entre el 39 y el 45 (extensible a lo ocurrido en España del 36 al 39) fuera tal no hace que los Derechos Humanos nacieron sin injerencias. Fue, en realidad, una carrera a contrarreloj.

Esto es lo que le da al libro su motor: «Es un thriller de pasillos y corbatas y puede llegar a ser muy divertido» que se basa en personajes reales como Eleanor Roosevelt, que ejerce como una especie de protagonista de esta historia coral ya que «en un contexto tan masculinizado, con solo 12 o 13 delegadas, me resultaba muy interesante el papel tan preponderante que tuvo en el desarrollo de la Declaración». «Tenía una labor periodística y es una fuente documental interesante».

Por otro lado, Uriz, que es filósofo de formación, también es consciente del trasfondo ideológico que cristalizó en los Derechos Humanos, un recorrido largo, de siglos, lo que no significa que su aparición fuera algo evidente. Es más, para Uriz este es uno de los mensajes del libro: «Esto es un hito histórico que legitima que no aceptemos cualquier cosa», comenta y añade que «da igual si se es hombre, mujer, rico, pobre, heterosexual o cualquier orientación e identidad, religioso, ateo... eres eso, pero no solo eso, y eso otro que eres es lo que protegen los Derechos Humanos».

Dicho de otra manera, en un contexto beligerante como el nuestro, con conflictos abiertos en varios lugares y discursos belicosos escuchándose a ambos lados del Atlántico, la obra muestra una parte luminosa que es la de que es posible cuando hay convicción, voluntad y decisión de crear algo que sea en aras de mejorar la vida y la seguridad de la gente. «Es un ejercicio de memoria histórica», defiende Uriz, ya que «la gente sabe que alguien escribió los Derechos Humanos, pero no saben casi nada más». Y, al fin y al cabo, hablan de nosotros y de «nuestra dignidad».