Jaume C. Pons Alorda (Caimari, 1984) es un hombre orquesta de la literatura. Escritor, traductor, editor, crítico literario y profesor de escritura creativa encara este recién estrenado 2025 con una ingente cantidad de proyectos que, además, abrazan su polifacética carrera. En primer lugar, acaba de anunciarse que es el coordinador del Any Llompart, iniciativa que, explica, es un encargo de la Institució de les Lletres Catalanes, de la Generalitat de Catalunya. «Nos preocupaba que Llompart no estuviera demasiado representado en Catalunya, por lo que estamos trabajando mucho el dinamismo. Además, contamos con la agilidad y participación de Balears. Hay muchas personas detrás, asociaciones e instituciones que lo quieren, recuerdan y reivindican», asegura. Por ello, la conmemoración del centenario de su nacimiento que empezó el pasado 28 de enero con un sentido homenaje en el cementerio de Palma.

«Hemos preparado una programación extraordinaria por todos los Països Catalans, cuyas actividades se anunciarán próximamente, pero ya podemos decir que estarán encaminadas a recordarlo como homenot cultural, aunque su faceta más importante fue como poeta que, con todo, a veces ha quedado diluida por la figura de otros compañeros de generación, como Llorenç Moyà o Blai Bonet», precisa. De esta manera, «los versos de Llompart estarán en los festivales de poesía más importantes de los Països Catalans y los actos buscarán potenciar sus otras facetas: como prosista, editor, traductor, crítico literario, activista cultural y un fundamento cívico. Hizo muchas cosas y las hizo muy bien, creando unos legados valiosísimos».

En este sentido, celebra que «tanto la Generalitat como el Govern se han puesto de acuerdo en declarar el Any Llompart, algo que no podemos decir que sucediera el año pasado con Vicent Andrés Estellés, ya que la Generalitat Valenciana no solo no quiso declarar el Any Estellés, sino que hizo lo posible para que no fuera una realidad. Aunque los gobiernos no están de acuerdo con sus ideas, todos han reconocido la importancia de Llompart».

Novedades editoriales

Por otra parte, acaba de publicar con Edicions de 1984 la traducción de La campana, de Iris Murdoch. «Aunque tiene 26 novelas, al catalán solamente se han traducido tres, algo sorprendente, teniendo en cuenta que es una de las mejores escritoras del siglo XX. A mi parecer, tiene un talento infinito, además de una capacidad técnica sorprendente. Por una parte, sus novelas son ágiles y dinámicas, muy entretenidas y, a la vez, están cargadas de intensidad filosófica», destaca.

Y es que, además de narradora, recuerda que Murdoch era una importante filósofa, cuyas ideas quedan reflejadas en sus obras, con «composiciones que presentan una santa trinidad maravillosa: la cosmovisión de Platón, la exaltación literaria que genera un Shakespeare y, por último, las teorías humanistas de autoras como Simone Weil, sobre los nuevos afectos, el amor como motor del mundo y la importancia de los cuidados». «Todos estos elementos están más vigentes que nunca en este siglo XXI, pero autoras como Murdoch y Weil fueron pioneras en abordarlo», insiste Pons Alorda, quien avanza que es la primera vez que la traduce, «pero no será la última», ya que, el año que viene lanzará otra traducción, también con Edicions de 1984.

Por otra parte, como editor y prologuista acaba de publicar con Lleonard Muntaner el libro Aproximacions, de Feliu Formosa, «120 instantáneas de los momentos más importantes de su vida, siempre con la cultura como columna de existencia». Del mismo autor ha lanzado Diaris complets, con Quid Pro Quo. «Formosa es un titán de las letras catalanas, tiene 90 años y todavía continúa en activo y lúcido. De hecho, este año saca siete nuevos libros, entre obra propia y traducciones, en lo que bien parece una especie de Any Fromosa», subraya. De Formosa, Pons Alorda también destaca su capacidad de «cazar minuciosamente instantes decisivos de la vida, hablando con mucha sinceridad sobre él y sus sentimientos; lo que hoy en día llamamos ‘nuevas masculinidades’, él ya lo hacía hace treinta años».

Porque, para Pons Alorda, la sinceridad es esencial en una obra literaria: «Hay dos cosas que me enervan: la injusticia y la hipocresía. La literatura, si tiene que ser algo, es auténtica y, cuando lo es, es singular y genuina, haciendo que los engaños sean muy difíciles». Con esta premisa publicará dos nuevos libros de poemas: de cara a Sant Jordi, verá la luz la antología Els continents ocults (Aula de Poesia Jordi Jové), en los que publicará 66 poemas hasta ahora inéditos. Ya en septiembre, con LaBreu, publicará El corc, símbolo de su «galaxia personal» y que ha ido confeccionando a fuego lento. A su vez, está trabajando en un libro de conversaciones con Lluís Maicas.