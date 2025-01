Ryan Gosling se halla en conversaciones para protagonizar la película de la saga de 'Star Wars' que dirigirá el realizador Shawn Levy ('Deadpool & Wolverine'), de acuerdo a medios especializados.

Según la revista The Hollywood Reporter, el intérprete, tres veces nominado al Óscar, se halla en negociaciones para encabezar el elenco del largometraje de Levy, quien desde hace dos años trabaja en un proyecto de la famosa saga espacial junto al guionista Jonathan Tropper.

Levy y Tropper han trabajado anteriormente en películas como 'This is Where I Leave You' (2014) y 'The Adam Project' (2022). Lo poco que se sabe de la película en la que trabajan ambos es que en principio no estará vinculada a la saga de los Skywalker y será un proyecto «independiente».

Según la revista, si Gosling llega a un acuerdo y confirma su participación, el proyecto en cuestión se convertiría en la siguiente película del mundo de Star Wars en entrar en producción, con las cámaras empezando a rodar el próximo otoño.

La más reciente producción de la exitosa saga galáctica ha sido 'The Mandalorian and Grogu', cuyo rodaje culminó en diciembre pasado y se prevé que llegue a las salas de cine en mayo de 2026.