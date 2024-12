It's beginning to look a lot like Christmas, dice la canción, y sí, lo cierto es que sí. Los planes del 'finde' en Mallorca llegan repletos de propuestas que bien podrían hacer pensar que ya es 25 de diciembre. Desde conciertos y mercadillos navideños varios hasta otro tipo de actividades que mezclan lo mejor de la cultura con lo mejor de estas fechas tan pre-festivas.