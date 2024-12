¿Un metalero nace o se hace? Miquel Àngel Riutort, conocido como ‘Mega’ en la industria, es partidario de la primera opción. Él, por ejemplo, no recuerda un tiempo en el que no le gustara el heavy metal. «Era el único heavy de mi clase», rememora ahora y explica que con 6 añitos le pidió a sus padres una camiseta de Iron Maiden por su cumpleaños. Ahora, un par de décadas más tarde, no es que los metaleros abunden por Mallorca, pero sin duda los que sí hay pasan por las manos (en gesto de cornuta, claro) de Mega, que se ha convertido en el productor y referente principal de las bandas isleñas a la hora de pasar por un estudio. Y no solo en la Isla está su dominio, ya que Mega acostumbra a girar con bandas internacionales como los americanos Cryptosy, los suecos Pain o los estadounidenses Kamelot.

Con Cryptosy, de hecho, Mega llevó a cabo una hazaña: fueron la primera banda internacional de metal que tocaba en el hermético país de Arabia Saudí en 2023 adelantándose por días a míticas formaciones como Metallica. Allí, en Riad, pudo ‘jugar’ con la mesa de mezclas más grande del mundo. Fue una experiencia «alucinante» al estar en un país donde «hasta hace cuatro años no iba ningún turista». A su vez, Mega confiesa que no conoce a nadie a nivel local que trabaje internacionalmente como él, habiendo visitado Latinoamérica, Asia, Oceanía, Norte América y toda Europa con varias bandas. «Solo me quedan África y la Antártida», bromea. Mega junto a la mesa de mezclas más grande del mundo en Riad. En Arabia, concretamente, reunieron a tanto público que «al empezar no oías más que a la gente» y recuerda que había «chicas sentadas que explotaban por la emoción tantos años contenida». Habiendo viajado y visitado tantos lugares del planeta por la música, Mega se muestra encantado por ver «cómo tanta diversidad de culturas están unidas por el arte y cómo responden a ello». Sobre cuál es su cometido específicamente en los directos, el músico es el Front of House y consiste en «mezclar a la banda en directo». Es, por así decirlo, el puente entre la formación y el público y para ello ha de «aprenderse los setlists, hacer que suenen lo mejor posible y lo más parecido a lo que el fan espera». Un cargo importante y que va acompañado de mucha presión porque si suena bien es que los músicos lo han clavado, pero si suena mal... es fácil encontrar al culpable. Es tal la importancia de su puesto que las bandas han de depositar mucha confían en él y, por lo tanto, «te hacen sentir uno más». A su vez, uno de los secretos del éxito puede estar en el hecho de que «yo mismo soy fan» de muchas de ellas. Por ejemplo, Cryptosy, Morbid Angel o Terrorizer, por mencionar solo algunos nombres sin obviar las «leyendas» con las que ha podido trabajar como K. K.Downing, de Judas Priest. Escena local Y como decimos, no solo en el extranjero se prodiga Mega, sino que también es profeta en su tierra. Si hay una banda metalera en la Isla, esta ha pasado, pasa o pasará por sus manos. Así lo han hecho Helevorn y Cartesian Ghost, por mencionar a las más recientes. Su relación con ellas es más que la del simple productor o técnico, es casi un mentor: «Les ayudo a sonar en su mejor versión en cada momento», indica Mega que no oculta que acudir al estudio es «un golpe de realidad» para algunos que ahí se dan cuenta de que lo que han estado planeando y trabajando durante meses no funciona. Así, él les orienta desde la experiencia y su dominio del medio. Imagen de uno de los conciertos en los que ha participado Mega como Front of House. Sobre la escena local, es consciente de que los 2000 fueron «la época dorada», pero ahora hay «bandas que están dando de que hablar y luchando mucho». Por y para ellas, en cierto sentido, Mega mantiene sus puertas abiertas para que el metal siga sonando por las calles, sí, pero sobre todo sobre los escenarios.