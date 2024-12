El cantante británico Elton John, de 77 años, comunicó el domingo al público de un teatro que había perdido la vista.

La estrella de «Tiny Dancer» y «Rocket Man», uno de los artistas más vendedores de todos los tiempos, asistió a la presentación de un espectáculo en el West End londinense, pero dijo que no había podido ver la representación. «Como algunos de ustedes saben, he tenido problemas y ahora he perdido la vista. No he podido ver la representación, pero la he disfrutado», dijo John, según el Daily Mail.

John dijo en los últimos meses que una infección ocular le había dejado sin poder ver por el ojo derecho y que el izquierdo «no era el mejor», lo que significaba que ya no podía leer ni ver nada, y ponía en riesgo su capacidad para grabar nueva música en el futuro. John acudió el domingo a la alfombra roja de la presentación de «Devil Wears Prada» («El diablo viste de Prada»), un musical basado en la exitosa novela para la que ha escrito la partitura.

«Me cuesta verlo, pero me encanta oírlo, y esta noche ha sonado muy bien», declaró. Dirigiéndose a los presentes en el teatro, dio las gracias a su marido David Furnish por ser su «roca». John, que saltó a la fama a principios de la década de 1970 y cuyas canciones de rock dirigidas al piano y baladas como «Candle in the Wind» le han mantenido en el estrellato desde entonces, realizó una gira de despedida entre 2018 y 2023, y desde entonces se ha centrado en su familia.