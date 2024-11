El Estudi General Lul·lià se convertirá, del 18 al 23 de noviembre, en el escenario de la «primera muestra de cine en Balears que se dirige y se interpreta en femenino y que apuesta por una mirada intergeneracional, inclusiva y con compromiso social». Así lo afirma Sílvia Ventayol, directora de este espacio, que ahora pone en marcha el programa cinematográfico Ulls de dona para reivindicar la investigación, la creación y el pensamiento crítico a partir de películas y cortometrajes, además de charlas y actuaciones en directo. La iniciativa cuenta con el apoyo del Consell insular y la colaboración de la UIB, la UNED, la Fundació Baltasar Coll Tomàs y el Ajuntament d'Andratx.

Para ello, la muestra invita, cada día, a descubrir una obra audiovisual que cuestiona el lugar de la mujer del siglo XX en diálogo con relatos fílmicos de esta centuria. Así, por ejemplo, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), la muestra arrancará el lunes 18 con la proyección de Wanda (1970), una película protagonizada y dirigida por Barbara Loden, que da pie al debate Algú sap què pot un cos?, a cargo de Paloma Martín, doctora en Estudis Interdisciplinaris de Gènere, profesora de la UIB y miembro del comité organizador del primer Congrés Internacional sobre Vulnerabilitat Social i Violències Masclistes, que se celebrará del 20 al 22 de noviembre en la UIB. La sesión se clausurará con el concierto de Lost in Translation, que interpretará una selección de canciones de cine con mirada femenina.

El martes 19, Ulls de dona rendirá homenaje a Gena Rowlands, actriz emblemática que falleció el pasado mes de agosto, con la película con la que fue nominada a los Oscars en 1974: A Wonder Under Influence, dirigida por John Cassavetes. Desde la organización apuntan que la película «muestra el abismo entre el cuidado del amor y los tabúes de nuestra cultura» y, por eso, la proyección dará lugar al debate Estam loques?, que contará con la intervención de Mónica Unterberger, psicoanalista, y Robert Fernández, psicólogo.

La muestra continúa el miércoles 20 con una doble sesión que pone de manifiesto cómo ha cambiado la identidad de las mujeres en poco más de medio siglo. Comenzará con el visionado de Essere done (1965), un documental dirigido por «una de las primeras cineastas del feminismo del siglo XX», Cecilia Mangini, que cuestionaba el rol de las mujeres de mediados del XX. A continuación, se podrá ver la comedia de terror queer Demons of Dorothy (2921), del cineasta queer Alexis Langlois, que «sitúa la identidad femenina en parámetros impensables en ese momento» . La combinación de estas obras, avanzan, desembocará en la conversación Què és això del gènere?, con Alba Pons, docente universitaria, investigadora, formadora y consultora independiente) y Lucrecia Masson (activista e investigadora sobre gordofobia, transfeminismos y descolonización. Este encuentro será la antesala del taller que organizarán en el Espai LGTB+Can Cuir el 23 de noviembre bajo el título Quan vas saber que tenies un cos? Exercicis d'imaginació descolonial per a una poètica corporal.

El jueves 21 de noviembre, Ulls de dona rendirá homenaje al papel de las manos de las artesanas y trabajadoras en la construcción de la identidad balear. Se proyectará el corto documental Pauma és nom de dona (2024), codirigido por Magdalena Puigserver y Pau Galera. Acto seguido, la artesana de llata Jerònia Gelabert y Diana Mendoza, profesional del arte téxtil, impartirán un taller en el que enseñarán las bases de la artesanía de la cuerda, una labor que el cine rescata del olvido. A continuación, se visionará el documental poético Benedikt (2022), de Katrin Memmer, sobre un joven ganadero alemán que vive en armonía con la naturaleza. La directora mantendrá una conversación posterior con Martí Solivellas, ganadero de la Serra de Tramuntana, al rededor de la pregunta: Som paisatge o territori?

El viernes 22, el programa pondrá la atención en la relación que los hombres con poder establecen con las mujeres. Para ello, pondrá del revés la figura de la vampiresa y descubrirá el perfil de aquellos 'hombres fatales' que comienzan a ser denunciados por mujeres abusadas. Eso sucederá con el análisis del personaje de Conchita, protagonista de Ese oscuro objeto del deseo, de Buñuel (1977).Tras la película, se abrirá el coloquio sobre De qui és el desig?, con la filósofa Elisenda Julibert, autora del ensayo Hombres fatales. Metamorfosis del deseo masculino en la literatura y el cine, y Aldana Areco, filóloga y propietaria de Llibreria Pròpia, un espacio dedicado exclusivamente a obras vinculadas con mujeres y disidencias.

Para la jornada de clausura, el sábado 23 de noviembre, Ulls de dona ofrece una cartelera desenfadada en la que el cine, el pensamiento crítico, el humor y la música se dan la mano. La jornada comenzará con la proyección de On the Go (2024), ópera prima de Marisa Gisèle Royo y Julia de Castro. «Su filosofía beat llevada a la cultura milenial y rodeada de cultura queer» atravesará la conversación que ambas mantendrán con Virginia Moll, directora creativa de La Indis. Para terminar, Clara Ingold animará la velada con su actuación como DJ con temas que «recordarán escenas emblemáticas del cine», seguida del concierto de la también cantante Julia de Castro, en el que «el cuplé será abordado con un legado performativo imprescindible en la historia de la sexualidad femenina».