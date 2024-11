Al lector español, el nombre de Miltos Sajturis (1919-1925) puede que no le diga demasiado. No es extraño, puesto que su obra, vasta y longeva, nunca ha sido traducido a ninguna de las lenguas peninsulares. Bueno, mejor dicho nunca había sido traducida. Por primera vez, los versos del griego, en los que la devastación y la miseria de la Grecia contemporánea a raíz de eventos como la Ocupación Nazi (1941-44), la Guerra Civil Griega (1946-49) o la Dictadura de los Coroneles (1967-74), pueden leerse en castellano gracias a la traducción de Guillermo Morales Sillas y Fruela Fernández, asturiano afincado en Mallorca, que reúnen en la antología histórica Montaña tan cerca de mí (Kriller71). Es Fernández quien valora la figura del griego como la de «uno de los grandes del siglo XX que quedaban por traducir» y que explica no solo el valor de su poética, sino también el arrojo y la la valentía necesarios para editar poesía. El sábado 16 lo presenta junto a Begoña Méndez en la librería Drac Màgic de Palma.

¿Quién es Miltos Sajturis?

— El poeta que traducimos es uno de los grandes poetas griegos del siglo XX que quedaban por traducir. La literatura griega moderna parte con la desventaja de que siempre pensamos y la comparamos con la Grecia Clásica. Hay un pensador griego, Nikos Dimou, que hablaba de ello en su ensayo La desgracia de ser griego. A la literatura moderna se le ha prestado poca atención para la importancia que tiene y hay una serie de poetas conocidos, como Kavafis, a los que se ha traducido bastante, pero hay otros que merecen mucho la pena y se les ha prestado poca o nula atención. Imagino que es el caso de Sajturis.

— Sí, es un poeta de posguerra y me parece uno de los grandes del siglo XX.No había sido nunca traducido a lenguas peninsulares más allá de algunos poemas sueltos y hace unos cuantos años comenzamos a plantearlo. Es un pequeño acontecimiento dentro del mundo de la poesía y, sin duda, una noticia muy importante para la recepción de la literatura griega moderna. ¿Qué tipo de libro es Montaña tan cerca de mí?

— Es una antología histórica. La obra de Sajturis abarca desde el 45, cuando publica su primer libro, hasta el 98, cuando publica el último. Son más de 50 años de obra y solo escribió poesía. Nuestra intención en la medida de lo posible era dar una imagen de todo este recorrido centrándonos en lo que nos parece más valioso. No es temática, pero hay repeticiones, si se quiere, muy presentes en su obra que aparecen y reaparecen. Al tratarse de una extensión de tiempo tan grande, ¿hay elementos comunes en su poesía?

— Hay un elemento central que es la Ocupación Nazi de Grecia durante la II Guerra Mundial; la Guerra Civil Griega y la Dictadura de los Coroneles. No es un poeta realista, no aparecen hechos concretos, pero todo aparece de una forma velada y subconsciente, onírica, pero la violencia, el asesinato, la destrucción y la muerte se repiten en su obra de una manera transfigurada, poética, simbólica. Son inseparables la historia y la poesía. Portada de 'Montaña tan cerca de mí', de Miltos Sajturis. ¿Cómo conoció la obra de Sajturis?

— Fue de los primeros poetas griegos que me llamaron la atención. Me atrajo lo peculiar de su escritura, por su uso de los símbolos, el aspecto un tanto expresionista y surrealista. Me planteé traducirlo, pero es complicado por el tema de los derechos y por encontrar una editorial interesada en traducir al castellano a un poeta griego desconocido para los lectores castellanos. ¿A qué cree que se debe la falta de traducciones de este autor?

— Puede ser casualidad, porque hay poetas menos importantes que Sajturis traducidos, pero el mercado editorial está congelado. El núcleo de las editoriales independientes está estancado o ha perdido pujanza y muchas han cerrado. Los sellos quieren, en general, apostar por proyectos que ven que funcionarán con cierta claridad y apostar por un poeta desconocido en una lengua relativamente ajena es algo que pocas editoriales harían. Es curioso esa precaución en editores de poesía, que es ya en sí una actividad de riesgo, ¿no cree?

— (risas) sí, es cierto. Yo me he hecho editor de poesía para poder traducir y editar a Sajturis. Colaboro con un amigo, Aníbal Cristobo, y su editorial, Kriler71, desde hace tiempo con la idea de poder apoyar proyectos como este. Notamos que poetas anglosajones funcionan mejor, pero ya que editamos poesía, que es un riesgo, es importante asumirlo plenamente, y hay que buscar el equilibrio entre lo que demandan los lectores y aquello que crees que es interesante. Encontrar el equilibrio entre qué es lo que interesa en cada momento y cambiar el gusto de tu época, algo que sea disonante, porque también hay lectores que buscan algo diferente. Es la idea del algoritmo llevada al lector y al mundo editorial.

— Sí, vivimos en un momento cultural conservador en el que hay miedo provocado por la precariedad y la necesidad de generar capital económico. Las empresas culturales apuestan por aquello que ya ha funcionado y todo lo que es sospechoso se descarta. Nuestra apuesta ha de ser, sin hundirnos ni buscar la bancarrota, traer algo diferente para no girar siempre en círculos sobre los mismos poetas, las mismas películas, las mismas series.