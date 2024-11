En la gala inaugural del Evolution, el inglés Anthony Dod Mantle recibió de manos de Ruben Östlund el Cinematography Award, un galardón que el certamen entrega desde hace tres años a importantes directores de fotografía. Dod Mantle se mostró no solo agradecido, sino algo ruborizado por el reconocimiento, y ayer, durante su encuentro con la prensa, confirmó estas sensaciones al señalar que es «una persona muy humilde por naturaleza». Y lo cierto es que Dod Mantle es más que eso. Se le ve una persona cordial, feliz consigo mismo y capaz de transmitir una paz interior que se debe al amor y la pasión que siente por el modo en el que ha decidido ganarse la vida: el cine.

El británico es ganador de un Premio Oscar por su trabajo en la cinta Slumdog Millionaire, dirigida por Danny Boyle con el que ha trabajado en numerosas ocasiones como en 28 días después. De hecho, Dod Mantle acaba de terminar de rodar junto a Boyle la tercera entrega de esta saga, 28 años después, cinta muy esperada que cuenta de nuevo con Cilian Murphy, Ralph Fiennes y Aaron Taylor-Johnson, entre otros.

La película tuvo repercusión hace meses al filtrarse una foto del rodaje y verse que se estaba rodando con un iPhone 15 Pro Max, algo que Dod Mantle confirma: «La razón del iPhone es que Danny [Boyle] y yo queríamos encontrar el ADN de la película de manera que me animara, no forzara, a pensar diferente».

Es una decisión que va muy en la línea de la primera entrega, rodada íntegramente en una Canon digital, siendo una de las primeras cintas que se rodó en una cámara de este tipo. «Nadie sabía lo que iba a pasar cuando rodamos 28 días después. Teníamos un presupuesto bajo y escogimos una herramienta para filmar que era poco convencional, pero le acabó yendo muy bien a la película», reconoce el inglés.

Según Dod Mantle, cuando el apartado técnico de un filme te limita tanto, puedes «sentirte muy libre o muy encerrado», los dos tipos de directores de fotografía que existen para él, y añade que los segundos son «los que mantienen vivo el cine». «La misma idea se aplica ahora con el iPhone».

Esta misma idea de la experimentación es nuclear en la carrera de Dod Mantle, considerado como un pionero del avance del cine digital, y de hecho lamentó que hace décadas, en la época de los dollys (un enorme aparato al que se ancla la cámara) «no había casi espacio para la experimentación», algo que siempre le ha interesado y por lo que cree que ha «atraído a directores a gente curiosa y narradores inusuales».

Esta faceta de ensayo y error la ha tenido que poner en práctica precisamente en 28 años después, para la cual asegura que ha «mirado muchos móviles» para poder rodar y ha estado «seis meses desarrollando esta tecnología porque algo que se ve bien en la pantalla del móvil luego en grande no funciona», destaca. Todo ello para lograr «hallar la esencia del filme, que es lo que creo que debo hacer» y poder crear junto a Boyle algo, de nuevo, rompedor y que se estrenará en junio.

Por otro lado, Dod Mantle también alabó a Östlund, quien le entregó el premio el miércoles, y dijo de él que forma parte del «exclusivo club» de los que hacen «cine con el corazón» a diferencia de los que «lo hacen con la cabeza o con la cartera». Del sueco, que está afincado en Mallorca, señaló que «sus películas me hacen sentir como el cine de Almodóvar, que es alguien capaz de llevarte al infierno sin soltarte de la mano a diferencia de otros, como Lars von Trier, que te lleva también al infierno, pero no siempre de la mano». Con el director danés, Dod Mantle ha trabajado en filmes icónicos como Dogville o Anticristo, filme este último no solo polémico, sino también revolucionario por su estilo visual.

Por otro lado, Dod Mantle también defendió el diálogo público en el set entre director y director de fotografía como una manera de «hacer partícipe a todo el mundo de la película» que se esté haciendo, y recordó sus inicios de una manera divertida y hasta sorprendente: «Durante mucho tiempo pensé que sería agente inmobiliario porque lo veía como vender casas imaginarias a la gente y yo me pasé mi infancia mudándome de casa en casa imaginando cómo iba a llenar de juguetes mis habitaciones vacías. Luego fui a la universidad y simplemente no sabía qué hacer con mi vida. Fue entonces, con unos 24 años, cuando viajé a la India y me di cuenta de que quería ser fotógrafo. Ahí descubrí que toda mi imaginación se había ido entrenando para esto desde que era niño y visualizaba cómo decorar mi cuarto. También me di cuenta de manera inmediata, y es algo que mantengo hoy en día como un mensaje potente, de que cada imagen que tomas, da igual de qué trate, también habla del tipo de persona que eres».