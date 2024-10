Sergio Mora centra su cómic surrealista en Milicent Patrick

Un director de cine español estrena con éxito en Tokio la película La chica de Serie B, que también bate récords en las taquillas de su país e incluso llega a estar nominada a un Oscar. Mientras, está esperando su primer hijo junto a su pareja, una activista feminista. El revuelo por la cinta, basada en la historia real de Milicent Patrick, creadora del icónico monstruo de Creature from the Black Lagoon, se intensifica con un desacertado tuit del cineasta sobre la causa feminista. Esta es la premisa de La rocambolesca historia de la película ‘La chica de Serie B’, el nuevo libro del conocido autor barcelonés Sergio Mora y que edita el sello local Autsaider Cómics.

El germen de este «ping pong de narrativa y tebeos» y de «surrealismo delirante», según lo califica su editor, Ata Lassalle, es dar a conocer a Milicent Patrick, «una figura importantísima del cine de Hollywood de serie B» y que, sin embargo, para demasiada gente sigue siendo anónima. «Fue una pionera del cine fantástico, incluso un icono de los años 50, muy talentosa y creativa, pero fue silenciada porque en aquella época no se tenía en cuenta el trabajo de las mujeres y su nombre se borró de todos los créditos», detalla Mora, quien recuerda algunas de sus creaciones, como los diseños que realizó para It Came from Outer Space, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, El mutante Metaluna o el icónico monstruo de Creature from the Black Lagoon, «un trabajo que la haría mundialmente famosa aunque, para ello, tuviera que esperar varias décadas a ser reconocida como autora del mismo».

A partir de ahí, Mora siguió investigando para encontrar una manera de contar su historia. «Tenía varias ideas y proyectos, entonces di con uno que tenía desde hacía un tiempo sobre la empatía», recuerda. «Así fue como hice este cóctel molotov en el que se entrecruzan ambas historias y en la que, además, hay muchos guiños a todo mi universo, como la conexión con Japón, que ya aparecía en mi anterior libro, Las legendarias aventuras de Chiquito (Temas de Hoy, 2019), en el que también el narrador era un personaje de ficción que contaba una historia sobre un personaje real; ilustraciones que recuerdan a cuadros míos o Botijoman», matiza.

A través del cruce de tramas, Mora despliega un sinfín de referencias cinematográficas, pero también de la más rabiosa actualidad: la comunidad hater que habita en Twitter (ahora X), el feminismo y el activismo del colectivo LGTBIQ+, la censura de lo políticamente incorrecto, la espectacularidad de la información, Netflix, Greta Thunberg y un largo etcétera, siempre con su característico humor.

«Es mi manera de traer a nuestros días algo que sucedió en los 50 y contarlo desde el punto de vista actual, estableciendo así los contrastes entre ambos periodos, como si fuera un juego de espejos», razona; algo que se traduce también en la estética que impregna esta novela gráfica.

«El relato de ficción se ubica en la actualidad, pero es cierto que tiene un tinte añejo, como si sucediera en los 50, en la época de Milicent Patrick. Es una estética hipster que me gusta mucho», reconoce. En este sentido, destaca que fue una etapa «estéticamente muy rica porque, tras la guerra, la gente necesitaba evadirse; puede que en algunos casos resulten frívolas, pero a veces la frivolidad puede ser necesaria para respirar». Es el auge de las revistas de ciencia ficción, «la llamada Space Age, que te hace fantasear y soñar, porque la era espacial hizo que fuéramos conscientes de que somos una pelotita que va volando por la inmensidad, lo que nos hace percibir las cosas de otra forma».

En cuanto a temas actuales mencionados, como la toxicidad que se respira en las redes sociales o la corrección política, Mora afirma que «la corrección política es algo muy peligroso, porque incluso niega el derecho a equivocarse, a decir una burrada. Y puede que alguien diga una burrada, pero que de repente te aniquilen del mapa... es muy extraño que se lleve a cabo una lapidación pública por cualquier cosa».

Respecto al feminismo, el autor señala que «estamos en un momento en el que los hombres estamos en el foco de la desigualdad, pero a la vez ocurre que venimos de siglos de machismo y, de repente, nos damos cuenta de que, de niños, nos metieron en la cabeza cosas que no nos funcionan, como el tener que ser fuertes. Nos hemos dado cuenta de que no es nuestra realidad y que no es sano». Por último, admite que es muy complicado ser empático porque «cada uno tiene su forma de pensar y sus experiencias, por lo que es muy difícil ponerse en el lugar del otro, aunque se puede tener la buena intención de intentarlo». Así las cosas, «es una asignatura pendiente en un mundo cada vez más egoísta».