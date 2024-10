La versión oficial, la que se enseña en las escuelas de todo el mundo, dice que Cristóbal Colón es originario de Génova, en Italia; pero es tan solo una versión. Hay muchísimas otras teorías: ¿Italia, España, Portugal, Hungría, Francia? ¿O fue en Felanitx, como defiendió la teoría mallorquina del investigador Gabriel Verd? ¿Dónde nació realmente el navegante y explorador?

El documental Colón ADN, su verdadero origen, emitido anoche en La 1 de Televisión Española, dio una respuesta: el almirante era judío y procedía de algún lugar de la costa española del Mediterránea occidental: el Levante, Catalunya o las Islas Baleares. El filme relata el devenir y los frutos de una gran y larga investigación llevada a cabo por el catedrático de la Universidad de Málaga y forense José Antonio Lorente, y el historiador Marcial Castro.

Colón ADN, su verdadero origen tiene participación mallorquina, la del investigador Gabriel Verd, quien lleva décadas tratando de constatar su teoría de que Colón nació en Felanitx y que sus padres fueron el príncipe de Viana –hermano del rey católico– y la felanitxera Magarita Colom. «Nos han contado una historia que no es la verdad, y la verdadera nos la han ocultado», afirma Verd en la cinta. De hecho, esta teoría mallorquina es una de las que en el filme se postulan como favoritas, sin embargo, el resultado no fue satisfactorio, «un fracaso» para los expertos, al no coincidir el ADN de los descendientes de Colón con los de la familia del príncipe de Viana.

El investigador mallorquín Gabriel Verd participa en el documental que revela el origen de Cristóbal Colón.

Finalmente, la teoría más plausible ha resultado la de un investigador catalán que afirmaba que el almirante era judío y, probablemente, español. El ADN lo ha confirmado, aunque no se puede afirmar con certeza su lugar de procedencia. Parece cierto que no era italiano, lo que reduce el ámbito a esa región mediterránea española.

Otra de las grandes cuestiones que rodean a Colón, si los restos óseos que se encuentran en la Catedral de Sevilla eran en realidad del navegante, también tuvo una respuesta, y afirmativa. El ADN cotejado con el de su hermano Diego y su hijo Hernando. No obstante, esos restos están incompletos y, según República Dominicana, otra parte se halla en la Catedral de Santo Domingo. Sin embargo, los investigadores no han confirmado científicamente si los restos que se encuentran en la capital del país caribeño son del almirante. Los intentos por certificarlo han fracasado ante la negativa dominicana a permitir su exhumación. Colón falleció en mayo de 1506 en Valladolid y sus restos fueron trasladados a Sevilla, aunque su deseo fue ser enterrado en la isla La Española, en el Caribe.