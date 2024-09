La primera película de la cineasta brasileña Lillah Halla, Levante, premio Fripesci en Cannes, inaugurará este miércoles la séptima edición de la Mostra Out! de cine LGTBIQ+, que se celebrará a las 20.00 h en el Teatre Xesc Forteza de Palma. El acto, que presentarán Apol·lònia Serra y Joan Miquel Artigues, incluirá la entrega del Premi Out! a Daniel Fernández Pozo, alias La Dani, artista de género no binario que ganó el Premio Feroz por Te estoy amando locamente (Alejandro Marín, 2023). Completará la noche la música de Xisca Garau, Xisk. El programa, organizado por la asociación cultural Mèdit y codirigida por Lau Esteva y Jaume Fiol, contará con una selección de diecinueve títulos: tres largometrajes de ficción y dos documental, así como catorce cortometrajes que participan a concurso en el certamen del festival.

El jueves 12 de septiembre, a las 19.00 horas en CineCiutat, tendrá lugar la jornada de la sección oficial del certamen de cortometrajes de ficción, con ocho títulos: Los domingos que quedan (España, 2024), de Manolo Pavón, un retrato sobre la complicación de la vida para aquellos que normalmente son excluidos; Caçada (España, 2024), de la mallorquina Carme Fuentes, una historia del pasado para hablar de hoy a partir de las leyendas y el folklore de Mallorca; AyÜn (España, 2022), de la también mallorquina Delia Biddle Bris, que cuestiona la jerarquía y los roles de poder tan presentes en el sistema patriarcal, y especialmente el binarismo de género; Uranites (España, 2023), de Marina Arenas, una rutinaria exploración al planeta Tierra que acaba siendo toda una transformación para dos habitantes de Urano; Collage (España, 2024), de Màrius Conrotto, sobre el comportamiento humano en el flirteo; Nocturnas (España, 2024), de Pau Canivell, Maria Sánchez y Rubén García, sobre el sentimiento de pertenencia y el concepto de familia; Leo (Estados Unidos y España, 2023), de Fernando Reinaldos, confesión de un amor escondido durante tiempo; y Despide a tu Fuckboi (España, 2023), de Carlos Jiménez, drama romántico sobre les dinámicas del pasado versus el futuro.

Las cineastas mallorquinas Carme Fuentes y Delia Biddle Bris compartirán su punto de vista sobre el cine LGTBIQ+, tanto dentro como fuera de Baleares, en un encuentro lunes 16 a les 18 h a Ca’n Cuir. El trabajo de la segunda, AyÜn, será el protagonista de la actividad Infancias LGTBIQ+, miércoles 18 de septiembre a las 18 h en el Centre Flassaders. La seseó del 12 de septiembre continuará a les 21 h con el largometraje L’Arche de Noé (Francia, 2022), de Bryan Marciano, que expone las realidades de los jóvenes LGBTIQ+ que se enfrentan a la ruptura familiar.

La jornada del viernes 13 de septiembre será el turno de la proyección de la sección oficial de cortometraje documental, con seis títulos: Don't cry for me all you drag queens (Estados Unidos, 2024), de Kristal Sotomayor, homenaje a la legendaria Mare Cavallucci; Para Carlos (Brasil, 2024), de Carlos Cipriano, un film-carta a un amor perdido, un juego entre la ficción y la memoria, la literatura y el documental; «Tudo que importa» (Brasil, 2024), de Coraci Ruiz, la historia de tres familias de niños trans, y los procesos de acogida y celebración de sus identidades; Anhel de Llum (España, 2023), de Alba Cros, una declaración de amor cinematográfica analógica a Barcelona, donde la cineasta conoció otras mujeres lesbianas; Después de Cristo 2024 (España, 2024), de Lorenzo Carbonell, cuyo seudónimo es Irwin Lacröà, es la historia de un miembro del colectivo LGTBIQ+ Lambda Valencia, que después fue sacerdote católico y que ara afronta la vejez; y Los siento (España, 2023), de Bella Cintra, un viaje que profundiza en la marginalización de los sentimientos de las personas trans.

El jurado encargado de decidir los cortometrajes ganadores de las dos secciones está integrado este año por Giu Losantos, sexóloga y activista con perspectiva rural; Jorge Vañó, codirector del Festival Internacional de Animación ANIMALCOI y programador en la muestra FIRE!! de Barcelona; y la cineasta Victòria Morell. Así mismo, el público dará una mención especial a cada categoría.

La Mostra Out! acogerá, en la sesión de las 21.00 del viernes, el documental Faire Famille (Francia y Bélgica, 2023), que contará con la presencia del director, Océan, y de la productora, Sara Brucker. En esta cinta, Océan y la podcaster Sophie-Marie Larrouy desvelan su noción de familia a través de los testimonios emotivos y cautivadores de sus seres queridos, mujeres solteras, parejas queer y jóvenes procedentes de la procreación médica asistida.

Ya el sábado 14, CineCiutat ofrecerá a las 19 h la proyección de la película que ganó el premio Teddy en la última edición del Festival de Berlín: All the colours of the world are between black and white (Nigeria, 2023), de Tunde Apalowo, drama romántico en el que Bambino y Bawa establecen una fuerte conexión; pero, a causa de les normas sociales sobre la homosexualidad, les es incómodo expresarse afecto. A las 21 h se proyectará Unicorns (Reino Unido, 2023), de Sally El Hosaini y James Krishna Floyd, una fusión seductora de romance prohibido y choque de culturas, una historia poderosa y lírica de conexión humana en la que dos persones, un padre soltero y una drag queen, podrían llegar a amarse si construyesen un puente entre dos mundos muy diferentes.

Entre las actividades paralelas de OUT! destaca la ya habitual sesión Cinema Positiu, coorganizada junto a la asociación ALAS Salut i Sexualitats para tratar el tema del VIH, con la proyección del documental «Soy Visible», de la Coordinadora Estatal de VIH y Sida (CESIDA), martes 17 de septiembre a las 19 h en el Auditorio de Es Baluard, que vuelve a ser sede la muestra. Una novedad será la vertiente literaria del festival con dos actividades el jueves 19 de septiembre en la librería Ínsula Literària: a las 18 h, el cuentacuentos Papallones a la panxa, dirigido a los más pequeños; y, a las 19 h, la presentación de la novela LGTBIQ+«El chico de los ojos grises, de la mano del autor Milán Rodríguez.

Por otro lado, y después de dos años, la Muestra OUT! volverá a salir de Palma con la proyección del largometraje Two Eyes (Estados Unidos, 2020), de Travis Fine, filme que abrió el festival el año pasado y que se proyectará el día 28 de septiembre en el Teatre Principal d'Inca. Se trata de un tríptico cinematográfico que sigue tres personajes en tres períodos diferentes, con una conexión profunda y atemporal, que exploran el tema del género, el amor, el dolor y el poder del arte para transcender el tiempo. El domingo 13 de octubre, OUT! se trasladará a Andratx para proyectar a las 19 en el Teatre Sa Teulera una selección de cortometrajes, tanto de ficción como documental.