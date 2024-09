En el vasto mundo de las redes sociales confluye un jardín infinito de ideas de todo tipo y nuevas raíces de pensamiento, solo se trata de buscar los destellos en los que encontrar el aliento para entrelazar lo que ya conocemos del pasado con la modernidad. En este sentido, pese a que las plataformas digitales acostumbran a utilizarse como una distracción, lo cierto es que también están ofreciendo nuevas posibilidades en distintas direcciones. Un ejemplo de ello es la incorporación de la literatura en espacios como TikTok, aquí la escritura y la lectura se redescubren como una nueva forma de conectar con amantes de los libros y, de esta forma, intercambiar visiones sobre los mismos.

Fenómenos como el hashtag booktook hacen que millones de personas de todo el mundo compartan en sus perfiles vídeos interactivos –siempre de pocos segundos– recomendando lecturas, reseñando libros y poniendo en común sus reflexiones y perspectivas. Una de estas booktokers es la mallorquina Paula Sánchez quien, aunque lleva pocos meses en esta comunidad, asegura sentir mucha satisfacción al descubrir otra nueva pasión además de la que ya tenía: la lectura. En este aspecto, explica que «vi la oportunidad de compartir algo que me encanta, con gente que disfruta de ello tanto como yo». «Booktok es una comunidad sana, donde intentamos transmitir nuestro amor por los libros y demostrar que no hay géneros buenos y malos, sino que lo importante es que leas y los disfrutes. Lo realmente esencial es estar a gusto con lo que lees y con lo que haces», añade.

Asimismo, comenta que en la mayoría de sus ratos libres se encuentra navegando las páginas de sus lecturas, las cuales escoge después de visitar varias veces al mes las librerías de Palma. «Hay gente que va a tiendas de ropa, yo voy a librerías», asegura. Además, «al estar en la comunidad de booktok y seguir a las personas que, como yo, crean este tipo de contenido, me dejo llevar mucho por sus recomendaciones. Y desde hace un tiempo, también sigo a varias autoras y autores que están empezando y me encanta colaborar con ellos», agrega. De esta forma, empezó a encontrar a más personas que compartían con ella este hobby y lanzarse a grabar sus primeros vídeos. Así, su proyecto ha ido poco a poco creciendo y actualmente ya estructura su perfil en varias secciones según sus lecturas.

Proceso

No obstante, los caminos de la lectura se ramifican y de igual forma emergen escritores que se suman a esta red social para compartir, más allá de las lecturas, el arduo proceso de escritura y de publicación. Ejemplo de ello es la joven Aina Vallespir quien, a diferencia del impulso de Sánchez, cuenta que su estímulo para publicar en TikTok surgió con el objetivo de promocionar su primera novela: Salir y buscarte. A raíz de ahí, muchos empezaron a preguntarle por los métodos de escritura que seguía, así como sus fuentes de inspiración y detalles editoriales. Fue entonces cuando decidió hablar sobre su experiencia, aparte de subir vlogs de distintas temáticas. «Me parece súper interesante poder compartir mi experiencia con la gente, porque a mí me hubiera gustado poder tener a alguien en quien inspirarme y a quién poder preguntarle antes de ponerme a escribir y publicar una historia», expresa.

Igualmente, también se incorpora como espectadora a booktokk y algunas de sus lecturas las escoge por recomendaciones de otros, «sigo mucho a Inés Franco (@ciinderer), que recomienda novelas de todo tipo. Después de leer una novela valoro si me gusta o no y, al final, decido si recomendarla por mis redes sociales o si, simplemente, la nombro sin entrar en ella en profundidad, prosigue. Con todo, avanza que compartirá más contenido del género juvenil, en concreto romance y un poco de misterio, ya que además es el género que escribe, aunque se abre a descubrir otros.

Además, este espacio puede ser incluso un nexo entre lectores y escritores, pues como explica Vallespir, en su caso, «después de publicar Salir y buscarte con Ediciones Atlantis, empecé a colaborar con usuarios que crean contenido sobre libros en las redes sociales. Nosotros les enviamos el libro, ellos lo reciben, lo leen y dan su opinión sobre el mismo, para animar a futuros lectores a leerlo».

Al igual que Vallespir, Silvia Madi también es una escritora que publica una mezcla de su vida profesional y personal. Por un lado, además de hablar de sus publicaciones y su proceso creativo, también comparte «tips de escritura y corrección, trámites necesarios antes de facturar como artista y demás información que pocas veces te cuentan cuando decides publicar». Por otro lado, habla de conciliación familiar, pues, como madre, muestra cómo es la vida de una escritora y una stay-at-home-mum, y esto, «ayuda a poner los pies en el suelo y a que otras personas vean que, aunque es muy fácil romantizar cuidar de un bebé y dedicarse a la escritura de cara al escaparate, en redes sociales, no todo el monte es orégano».

Sueños

Además, quiso apostar por su sueño y lo que más le inspiró en este lanzamiento fue su hijo: «Quiero que vea que los sueños se persiguen y se luchan cuando hay posibilidades. Y el mío es poder cuidarle mientras escribo. ¿Verá cómo lo consigo? No lo sé. ¿Verá cómo lo intento al máximo? Seguro que sí». Asimismo, sobre su contenido, cree que es de un tipo muy interesante que no solo entretiene, sino que nos abre puertas. Por poner un ejemplo: quizá nunca te planteaste la autopublicación porque son muchísimos pasos y estás sola, pero cuando ves los pasos de otra compañera, te animas. También, suele subir sus impresiones de libros leídos a Instagram y «fangirlea con seguidoras sobre nuestras lecturas y, si un libro me cambia la vida, subo también un post o un reel, pero de manera más aislada». Como señala, su público objetivo no acude a su perfil por las reseñas, sino por los tips.

En suma, la tecnología está cambiando las costumbres y en las redes sociales como TikTok, más allá de los bailes virales y de los vídeos de humor, también se hacen eco las metáforas de autores tanto clásicos como contemporáneos, gracias a los booktokers que comparten su amor por los libros. Igualmente, los escritores también se suman y aprovechan esta herramienta para promocionarse y empujar a otros a cumplir su sueño.

Así, expresa Madi, «creo y tengo la esperanza de estar viviendo un boom literario gracias a las redes. Las autoras creamos, innovamos y llegamos a nuevas audiencias que a veces nos dan una oportunidad y se quedan como lectoras. También aportan mucho las colaboraciones con otras booktokers o bookstagrammers, su papel es imprescindible».

Y en el caso de Aina Vallespir, confiesa que «las redes han animado a mucha gente a leer y a ver que la juventud sí lee, de hecho, nunca hemos dejado de hacerlo. Además, crea una comunidad superbonita, donde los lectores se unen, opinan sobre novelas, animan a empezar a escribir… En definitiva, las redes nos ayudan a darnos a conocer y a hacer ver a la sociedad que la literatura sigue siendo muy importante, ya sea la literatura juvenil o cualquier otro género. Por otro lado, el contenido dinámico que se sube en redes (vídeos, booktrailers, fotos), inspiran a la gente y la anima a ponerse a leer e incluso a escribir sus propias historias, como me sucedió a mí».