No hay verano sin producciones de renombre en la Isla y este no va a ser el primero. Mallorca acogerá a finales de este mismo mes de agosto el rodaje durante cerca de una semana de un reality show que tendrá como protagonista al conocido actor australiano Chris Hemsworth, más famoso por su papel como Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel, un personaje que interpretó por última vez en 2022 en el filme Thor: Love and Thunder.

Así pues, según ha podido saber este diario se trataría de una producción que tendría como principales escenarios de la Isla las calas y algún rodaje marítimo y en Mallorca correrá a cargo de la empresa local Palma Pictures, acostumbrada no solo a grandes producciones con estrellas de Hollywood como lo fueron en su momento Garra, con Adam Sandler para Netflix, o Lioness, con NicoleKidman, Morgan Freeman y Zoe Saldaña para Paramount+. Hemsworth este mismo año ha lanzado a los cines la nueva entrega de la saga Mad Max, Furiosa, protagonizada por Anya Taylor-Joy y en la que el australiano interpreta al villano principal del filme. La serie que Hemsworth rodaría en Mallorca, a falta de confirmación definitiva, tendría relación con National Geographic, con quien Hemsworth ha trabajado en el pasado en La playa de los tiburones o Limitless, conocida en España como Sin límites. Se trata de un reality show creado por Darren Aronofsky, conocido por sus filmes Réquiem por un sueño, Cisne negro o la reciente La ballena, junto al actor Brendan Fraser quien ganó el Oscar, estaría envuelto en la producción como creador junto al también director y productor Ari Handel, con quien suele trabajar Aronofsky. La serie, originaria de National Geographic y disponible en la plataforma de streaming Disney Plus, se basa en colocar retos al actor para que a través de estos desafíos pueda mejorar su vida y alcanzar su máximo potencial. Su primera temporada logró un auténtico éxito a nivel global. En la pantalla, se ve al propio Hemsworth junto a su familia, la actriz española Elsa Pataky con quien lleva casado 14 años y forma una estable relación. Asimismo, los hermanos del actor, los también intérpretes Luke y Liam Hemsworth, ya aparecieron junto a él en la primera temporada de la serie.