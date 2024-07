¿Te gustaría escuchar en directo a James Blunt, Tom Jones y Anastacia? Son tres de los artistas que recalan en el Palma Concert Series. Si no te quieres perder la triple cita que se celebra en Son Fusteret, participa en el sorteo que organizamos y en el que puedes ganar uno de los diez abonos dobles para la pista general que sorteamos. El sorteo se realizará el 22 de julio y el único requisito para participar es estar registrado en la web de Ultima Hora, un proceso sencillo y gratuito, y acceder aquí a la web del sorteo para aceptar las bases e inscribirse.

Palma Concert Series ha llegado para cambiar el panorama musical en Mallorca. Con la combinación perfecta de turismo y música, esta serie de conciertos promete atraer al público extranjero y residente amante de la música, y de la Isla. La locación y la participación de músicos internacionales de renombre, leyendas que no pasan de moda que siguen desatando pasión en su público, harán de Palma Concert Series una experiencia íntima y única.

James Blunt

El cantante James Blunt recala en Son Fusteret el martes 23 de julio. Era un artista que parecía surgido de la nada pero su disco debut fue el más vendido de la década en el Reino Unido, Back To Bedlam vendió más de 12 millones de copias. Su más reciente álbum Who We Used To Be es el primer álbum de estudio de James desde el aclamado top 3 Once Upon A Mind en 2019. Esta vez ha trabajado con una variedad de productores, incluidos Jonny Coffer, Red Triangle, Jack & Coke y Steve Robson. Su reciente colección de grandes éxitos, The Stars Beneath My Feet, obtuvo el Disco de Oro vendiendo más de 100.000 copias.

Tom Jones

El legendario cantante e intérprete galés Sir Tom Jones, que actuará en Palma el martes 30 de julio, continúa manteniendo su popularidad en todo el mundo, cautivando al público con su discografía atemporal de canciones exitosas y su talento y carisma perdurables. Con una notable carrera que abarca más de seis décadas, Jones es ampliamente considerado como uno de los mejores cantantes y artistas discográficos de todos los tiempos, ha vendido más de 100 millones de discos y continúa siendo una figura estimada e influyente en la industria musical. A la edad de 82 años, Sir Tom ha consolidado su lugar en la historia de la música como uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos, atravesando eras y géneros musicales, superando divisiones de clases y atrayendo a todos los géneros y edades, tanto convencionales como de vanguardia.

Anastacia

Bendecida con una voz que resuena en todos los continentes, Anastacia es una de las mujeres más poderosas del mundo musical. Desde el momento en que saltó a la fama en 1999, rápidamente ascendió a, panorama internacional, ganando el título de ‘La nueva artista pop femenina más vendida del mundo’ en tan solo dos años. La poderosa voz detrás de éxitos como el éxito multiplatino I’m Outta Love, Paid My Dues y Left Outside Alone han cautivado a millones, con más de 30 millones discos vendidos e innumerables elogios, incluidos más de 225 premios en 31 países y éxitos número uno en 19 países. En 2023 lanzó su octavo álbum de estudio bajo el sello Stars by Edel, Your Songs, una carta de amor de la artista a Alemania.