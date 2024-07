«Es un sueño trabajar con Pedro Almodóvar, es el mejor premio»

Con una prolífica trayectoria en teatro, cine y televisión a sus espaldas, la actriz mallorquina Victoria Luengo, galardonada con el Premio Princesa de Girona Arte 2024, que recibió este miércoles en Lloret de Mar (Girona), aspira a seguir interpretando personajes «ricos y complejos» que encarnen a personas que aún no ha entendido.

«Tengo la suerte de que mi trabajo, teniendo 34 años, me hace sentir que he vivido 52, porque he vivido en muchas mujeres y he interpretado personajes que me han hecho ser más tolerante y entender la vida desde un punto de vista que yo, como Victoria, aun no he podido entender», confesó Luengo.

Es por esta razón que la actriz, que hace meses que prefiere autodenominarse por su nombre completo en lugar del diminutivo ‘Vicky’, que eligió cuando empezó en esta profesión a los 14 años, asegura: «Deseo que me lleguen personajes ricos y complejos que encarnen a personas que aun no he entendido y que me generen esta enorme inyección de curiosidad e ilusión».

Exigencia

«Me gustaría llegar al punto de ser igual de exigente que ahora, pero sin pasarlo tan mal», añadió la intérprete, que reconoció que a veces no consigue «disfrutar» de los proyectos por «el exceso de exigencia y perfección», una actitud que combina con la curiosidad y la ilusión, que afirma que la hacen ser «mucho mejor actriz» y que la ayudan a enfrentarse a los miedos generados por los retos profesionales.

Además de haber cambiado el nombre con el que firma sus trabajos, recientemente Luengo empezó a considerarse «artista», un adjetivo que se atreve a lucir después de haberse «convencido» de que la interpretación «no es un arte menor» porque «el actor o actriz que está en un proyecto lo modifica y sus decisiones son profundamente creativas». «No sé cuál fue la semilla para querer dedicarme a esto. Lo que sí sé es que lo tuve muy claro y que nunca quise dedicarme a otra cosa», explicó la protagonista de series como Antidisturbios, que cree que no acordarse del motivo exacto que la llevó a adentrarse en esta profesión es «bonito» porque es señal de que nació «con la vocación».

Luengo, que ha trabajado por labrar su propio camino y superar el «prototipo de actriz» que parecía triunfar cuando empezó en el mundo de la interpretación, cuenta que con el tiempo fue descubriendo «que podía decidir qué tipo de actriz quería ser» y que «cuanto más he sabido quién era yo y me he respetado a mí misma, mejor me ha ido». «Me gustaría ser una actriz para quien este trabajo es un oficio, comprometida con sus valores, que elige proyectos que la explican como ser humano y que generan pensamiento crítico, perpetuamente ligada al teatro y valorada por su trabajo y no por su imagen, aunque sé que soy esclava de ella, y más viviendo en un patriarcado», señaló Luengo, que, «como mujer y como feminista», está encontrando su «manera de vivir» y de enfrentarse «a lo establecido».

Proyectos

Sus proyectos, a los que suele plantear una pregunta «que va más allá de lo que está escrito en el guión», también la han llevado a reflexionar sobre el género, llegando a conclusiones como que «la ambición femenina siempre ha sido juzgada», una idea que surgió a raíz del personaje que interpretó en la citada Antidisturbios y que la animó a ver esta «cualidad» como «algo positivo».

«Me gusta creer que puedo tener una trayectoria que tenga de todo», manifestó la actriz, que ha participado en 20 montajes teatrales, 18 producciones televisivas y 30 películas, una aspiración que responde a la voluntad de generar un «tejido cultural variado» con la finalidad de «llegar a más gente». «Si puedo estar en Prima Facie y Reina Roja, voy a conseguir que vengan a ver el monólogo muchísimas personas que no lo harían si no me hubieran visto en la serie», ejemplificó haciendo referencia a sus últimos trabajos.

Además de la serie Yo, adicto y la película Verano en diciembre, entre sus próximos proyectos destaca la aparición en La habitación de al lado, la nueva película de Pedro Almodóvar, un trabajo que describe como «un sueño» y como «el mejor premio que me ha dado Prima Facie», obra por la que el director manchego la eligió para hacer el casting.