En 2022, el otorrinolaringólogo Stefan Kassner dio un paso que mucha gente no puede entender: dejar su seguro y lucrativo trabajo como médico para migrar a Mallorca y empezar una nueva vida como escritor de libros. Desde el año pasado, Kassner ha publicado, entre otras cosas, dos partes de una trilogía de novelas cuya acción se desarrolla en la Isla. En ellas, comparte con los lectores sus propias experiencias, así como momentos que lo moldearon a través de la historia de su protagonista.

«El volumen uno, Un hotel isleño para enamorarse, trata sobre Caro, que cumple su sueño de abrir un hotel boutique en Palmanova y salir de Alemania para hacerlo», dice Kassner. Hay suficientes paralelismos entre la protagonista ficticia y su autor. «Caro, al igual que yo, dejó su trabajo en el sistema de salud porque en algún momento simplemente la puso de los nervios. A través de ellos pude expresar con palabras cómo la isla me acogió y me cambió», explica el alemán de 44 años. Sólo en la isla el escritor se dio cuenta de lo atrapado que había estado en una rueda de hámster giratoria.

El primer volumen de la trilogía titulado Un hotel isleño para enamorarse.

«Con mi decisión de cambiar todo, recuperé mi vida. Por primera vez desde que me mudé tengo la sensación de que ya no vivo sólo para los demás o para una determinada imagen social», dice Kassner con alivio. «Ahora vivo para lo que me apasiona y no sólo escribo recetas», afirma, y ​​el alivio es palpable. «No había tenido la sensación de estar en casa desde que me fui de casa de mis padres», subraya el médico. sin embargo, «ahora en Palmanova por fin puedo decir: 'he llegado a casa'». Al parecer la Caro imaginaria siente lo mismo. Mucha gente no puede entender cómo es posible que se enfrente a un futuro tan incierto.

«La percepción personal de una isla, cuando tienes que adaptarte a tu entorno y con una mentalidad y un lenguaje completamente extraños, es un desafío. Aquí la gente vive y trabaja sencillamente de forma diferente», afirma Kassner. «Eso no significa que aquí todo sea perfecto y que sea necesario menos rendimiento. ¡Todo lo contrario!», añade. «Aquí hay que trabajar más que en Alemania y se gana menos, pero la calidad de vida aumenta enormemente», afirma el habitante de Mönchengladbach. Escribe de ocho a diez horas al día, incluidos los fines de semana. Sin embargo, la vida en Mallorca está más desacelerada.

«La isla me curó, estaba destrozado emocionalmente, estresado y ya no podía trabajar», ​​dice Kassner. Su productividad es enorme: en los últimos doce meses ha publicado nueve novelas, un libro de no ficción y dos novelas cortas. Actualmente se están editando más obras y más de 30 ideas con nuevos argumentos esperan el visto bueno de algunos editores. Entre ellas se incluyen numerosas novelas policiales e historias de vacaciones que tienen lugar en la soleada isla. «Para mí es importante darles a mis lectores la sensación de estar aquí». Y, de hecho, todos los escenarios de la novela existen.

La novela transcurre en la playa Es Carregador en Palmanova, una playa popular entre los alemanes

El «Hotel Caro» está situado en el paseo marítimo de la playa de Es Carregador en Palmanova. El diseño se basa en un edificio que se encuentra a unos 100 metros de distancia. «En el volumen dos, los personajes caminan con sus mascotas hasta la cercana playa para perros. En el libro, el campo de minigolf se convierte en un refugio para animales, e incluso el popular quiosco de playa a una playa de distancia desempeña un papel importante», afirma Kassner. «Y cerca de la torre, el protagonista se muda a una propiedad», continúa describiendo el paisaje el autor, señalando la histórica torre de vigilancia de Torrenova, entre Palmanova y Magaluf.

No sólo los alemanes, sino también los lugareños desempeñan un papel importante en su novela: «La calidez y la sencillez de la gente me conmueve y se habla a menudo en el libro. Pude integrarme rápidamente en la sociedad local». «Ahora tengo un círculo sólido de amigos e incluso los mallorquines me invitaban a comer juntos en Navidad y Nochevieja», dice alegremente el médico. «Cada mañana, cuando abro los ojos y veo el sol naciente, me siento lleno de profunda gratitud. No puedo creer que haya podido cambiar mi vida de esta manera».