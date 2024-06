Miss Bolivia es el nombre artístico de María Paz Ferreyra (1976), una cantante y compositora argentina que combina hip hop, reggae, dancehall y cumbia con letras de protesta que tienen su diana en aspectos como la desigualdad social y el machismo. Sus canciones son potentes alegatos, banderas solidarias que ondean un estilo personal e intransferible bañado en éxito, como demuestran sus singles Tomate el palo, rap para las madres o María María. La artista se engloba en el cartel del Festival VIBRA, que acoge las sala Es Gremi este jueves, desde las 20.00 horas.

¿Cuál es el punto de partida de 'Bestia' y cómo se desarrolló su proceso creativo?

Bestia parte de la necesidad de elaborar y producir un relato mayor como álbum. Si bien en estos 6 años de espera estuve publicando singles y canciones sueltas en colaboración, necesitaba generar un paisaje sonoro con geografías diversas. El proceso creativo fue muy orgánico y me he tomado mi tiempo. La presión de la industria discográfica de estar constantemente publicando material para agradar al algoritmo, realmente no me afecta. Entonces produje el material con total libertad y siguiendo la lógica del deseo. Fue un proceso muy colectivo y comunitario, ya que de nueve canciones, siete son en colaboración con otros artistas. Eso enriqueció muchísimo la paleta estilística y sonora.

¿Qué aspectos suele perfilar su lírica?

Mi lírica se encuentra atravesada por múltiples aristas. Por un lado hay un ADN que tiene que ver con la necesidad de documentar un relato social e histórico, de época, poblado por diferentes luchas y resistencias. También está la arteria de la ficción que dramatúrgicamente me permite poblar e inventar historias que no son autorreferenciales pero que me divierten mucho: El amor y el desamor es una manera de novelar y ficcionar y me resulta muy atractivo. También, es una forma de cuestionar el guión tóxico del amor romántico que tanto mal nos hizo. Por otra parte, reivindico el lugar de la soledad como una posición de potencia y valor, en una sociedad donde elegir la soltería, la soledad, ha sido históricamente codificado como negativo, poder volver a la soledad como un lugar de reencuentro con una misma, me resulta altamente valuable.

¿La crítica musical afecta a la relación entre un artista y el público?

La crítica musical tiene que ver con un lugar de carencia, inseguridad y de mentes obtusas. Por supuesto que un artista no hace música solo para sí mismo, sino que está consciente que existe un otro que escucha, consume y codifica su música como un producto artístico, pero pensar en que la música le guste a un otro puede ser un lugar peligroso y esclavizante, ya que si nos dedicamos a hacer música para agradar corremos el riesgo de sesgar la autenticidad y el deseo como motor creativo.

¿Hay una falta de ideas en el pop actual?

Siento que hay de todo. Hay muchos proyectos pop y urbanos con ideas muy interesantes que tienen cosas muy potentes para decir. También hay proyectos más vacíos de contenidos al estilo ‘money, culo, perra, bitch, etc’ que quizás no me resultan tan atractivos. Pero sería injusto encorsetar este fenómeno, siempre han existido proyectos más comprometidos y también vacíos de contenidos. Siento que también podemos correr el riesgo de estar obligando a los artistas a que sean todo el tiempo comprometidos con algo. Es una opción, una posibilidad, una elección posible. Yo elijo hacerlo. Pero si ocupamos el lugar de la policía del contenido o de las ideas, haremos agua seguramente.

¿Cómo funciona su control de calidad, de qué depende que una canción acabe en un disco o en el cajón?

El control de calidad de mis canciones está absolutamente vinculada a mi neurosis. Realmente creo que en mi caso se trata de abandonar la obra, más que terminarla. Porque siento que si no existieran los deadlines podría estar eternamente perfeccionando una canción, así que me vienen bien las fechas de entrega. No obstante, el control de calidad pasa por trabajar con productores que admiro profundamente y que son exigentes como yo. También tengo un grupo de 4 o 5 amigas que siempre me prestan el oído y escuchan las canciones y no intentan agradarme, son muy críticas y obsesivas, entonces si tienen que señalar u observar algo para cambiar, lo hacen sin pudor.

¿De tanto cantarle al amor no teme que se le agoten los argumentos?

Le canto al amor, al desamor, a las infinitas maneras de amar. No siento que sea un territorio agotable, sino más bien totalmente prolífero porque el amor es nómada, flexible y móvil. Eso que nos hicieron creer que el amor es solo uno, romántico y patriarcal, es un síntoma capitalista. Ese tipo de contenidos amorosos muy probablemente se agoten. Pero si pensamos al amor como un territorio múltiple, infinito, con categorías de apertura más que de cierre, podremos escribir sobre el amor como gesto político hasta el fin de los tiempos.

¿Cuando las musas son las aceras salen las mejores canciones?

Me inspiro en distintas instancias. A veces en la autobiografía, a veces en la ficción absoluta, a veces en el relato social y colectivo. Siento que no hay una fórmula para garantizar la excelencia de una canción. El proceso creativo es muy caprichoso e indomable, imprevisible. Eso lo hace más mágico que si hubiera una receta compositiva. Trabajo escribiendo también canciones para otros artistas y debo admitir que me resulta más fácil que componer para mí. Es que soy muy exigente en mi composición, sobre todo con las letras. Hay momentos de mayor fluidez creativa y otro de mayores trabas. Yo me entrego, y me dejo fluir.

¿Lo que escribe le retrata?

Supongo que sí, finalmente lo que escribo me retrata, aunque se trate de ficción o de canciones donde he instrumentado los recursos de la fantasía, ahí está mi pluma, mi palabra, mi corazón y mi psique. Entonces, aunque no se trate de un retrato desde la literalidad, de algún modo aparezco en la radiografía de cada canción.