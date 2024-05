Los libros y la música son los claros protagonistas de los planes para este fin de semana en Mallorca. Destacan los conciertos de Malú y Pedro Pastor, en el Auditòrium de Palma y el Teatre Principal d'Inca respectivamente, pero también la segunda edición del festival Tribufest, el primero pensado para disfrutar en familia y que se lleva a cabo en Felanitx o el estreno del Sensenom Festival en el recinto Trui Son Fusteret. En cuanto a los libros, una de las citas ineludibles del calendario cultural es sin duda la Fira del Llibre de Palma, que llega nada más y nada menos que a su 42 edición de la mano del Gremi de Llibreters de Mallorca.

Conciertos

Empezando por el apartado musical pues, Malú celebra los 25 años de la publicación de su álbum debut Aprendiz de la mejor manera posible: con un ciclo de conciertos en teatros en el que ofrece un viaje por su catálogo de grandes éxitos. Es precisamente con esta celebración de las bodas de plata con la que hace parada en el Auditòrium de Palma este sábado. Por su parte, el Teatre Principal d'Inca acoge a Pedro Pastor y Los Locos Descalzos, que este 2024 han regresado al panorama musical con su quinto disco, Escorpiano, que presentarán sobre el escenario inquero.

Para los que prefieran disfrutar de varios grupos musicales y al aire libre hay dos opciones bien interesantes: el Tribufest, en Felanitx, y el Sensenom, en Trui Son Fusteret. El primero, que ya se celebró el año pasado con una muy buena acogida, llega a su segundo asalto con un cartel jugoso: los catalanes Tyets y L.A. Los artífices del superéxito Coti x coti y la banda de Luis Alberto Segura tocarán por la tarde en una jornada con varias propuestas musicales, talleres y cuentacuentos. No en balde, este programa presume de ser el primer festival de música pensado para familias. En cuanto al segundo, el recinto palmesano acoge el estreno de esta cita con los mejores grupos que cantan en nuestra lengua y que han creado canciones que han marcado toda una vida. Actuarán Oques Grasses, La Fúmiga, Nativa y Zoo.

Fira del Llibre de Palma

Para los amantes de la cultura, y más concretamente de la literatura, en el Passeig del Born de Palma encontrará un paraíso de libros para todos los gustos e intereses, además de propuestas para pequeños lectores en esta 42 edición de la Fira del Llibre de Palma. Este año participan 18 librerías, que organizan más de un centenar de actividades para todos los públicos y se llevará a cabo desde este mismo viernes hasta el 9 de junio con el siguiente horario: de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 de lunes a domingo. Destacan como invitados los escritores Sara Barquinero, autora de la aplaudida novela Los Escorpiones (Lumen), al ilustrador del fenómeno de masas Blackwater (Blackie Books), Pedro Oyarbide, y al artista Ricardo Cavolo, que acaba de publicar su primer álbum ilustrado infantil: León tiene el pelo de fuego (Lunwerg). Asimismo, cabe destacar la presencia de Juan Francisco Ferrandiz, Míriam Tirado y Àfrica Alonso, además de las presentaciones de autores locales como Antoni Vidal Ferrando, Llorenç Romera, Fátima Pascual y Rafa Ramos o Verònica Fiol. Puedes consultar el programa completo aquí.

Teatro

A pesar de lo dicho, los planes para este fin de semana no se ciñen a la música y la literatura, pues hay también representaciones de obras de teatro más que sugerentes. Una de ellas es sin duda es la que propone el Auditòrium de Palma: La isla del aire, basada en la novela homónima del conocido escritor Alejandro Palomas y que protagoniza la prestigiosa actriz Núria Espert. Si a eso se añade que está ambientada en Menorca, la expectación va in crescendo. No menos interesante es el debut de la compañía Marilén Ribot en el Principal de Palma con Cuirassa oberta, un espectáculo de creación propia que nace de la necesidad personal de lanzarse a tratar temas íntimos pero universales, siempre desde la belleza, utilizando un lenguaje físico que armoniza técnicas de circo y escritura dramática. También en Palma, concretamente en el espacio Carpadiem del Teatre del Mar, se representará la obra Orinoco, del grupo menorquín Garbo Girls, que aquí se atreven con una historia entrañable, divertida, original, fresca, femenina, surrealista y disparatada de dos vedettes.