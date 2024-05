Tomeu Penya acaba de sacar disco nuevo, y ya van... tantos, que ni siquiera él mismo sabe exactamente cuántos son. «Creo que deben ser entre entre 32 y 34», calculó el cantautor de Vilafranca al comienzo de la rueda de prensa de presentación de su último trabajo, celebrada este miércoles en Xocolat. «Siempre tenemos la misma duda, porque entre discos de estudio, directos y recopilatorios, nos cuesta llevar la cuenta», reconoció entre risas Miquel Àngel Sancho, que lleva editando sus álbumes desde el principio de su carrera, allá por los años 80, bajo el sello Blau Produccions.

El disco se titula Sa vida són dos dies y la portada está presidida por una foto de Penya con 19 años, de Joan Jaume. «Compuse la canción que da título al disco al encontrar esta foto. Me hizo pensar que, efectivamente, la vida pasa muy rápido, y lo único que tenemos es el presente, porque el ayer ya no existe y el mañana todavía tampoco», reflexionó el artista. «En la época de la foto tocaba en el Harlem de Cala Rajada. Desde entonces, han pasado muchísimas cosas. Mi carrera ha ido tan deprisa que casi ni me he dado cuenta», reflexionó.

Sea como sea, a sus 75 años, no quiere ni hablar de despedidas. «Estoy en el momento más activo de mi carrera, hasta el punto de que harían falta varios ‘tomeus’ para poder dar abasto», aseguró Penya, quien adelantó que ya está componiendo nuevos temas para un futuro disco. «Mientras tenga salud y la cabeza más o menos bien, seguiré haciendo canciones», aseguró.

Trayectoria

Y es que, a pesar de llevar medio siglo de trayectoria musical a sus espaldas, no pierde la inspiración. «Cada año dedico una temporada a escuchar música para inspirarme y evitar quedarme atrás o perder mis raíces. Hay temas como el amor, la amistad o la ecología sobre las que siempre puedes escribir cosas nuevas, porque cada día sientes algo diferente. El mundo sigue girando y todo va cambiando, y si eres compositor y tienes curiosidad por lo que pasa, siempre tendrás algo sobre lo que escribir», reflexionó.

«En casi todos mis discos hay una canción ecologista o que habla de defender lo nuestro», ejemplificó, para a continuación mojarse con la actualidad. «Hace años que digo que si no se pone coto al turismo de masas, Mallorca s’enfonsa», argumentó haciendo referencia a su mítica canción de 2018. «Tengo la suerte de vivir en un pueblito maravilloso como es Vilafranca, donde todavía se puede aparcar y está rodeado de campo. En el Pla todavía podemos vivir bien», celebró.

Sa vida són dos dies consta de doce canciones con un sonido clásico marca de la casa, nueve de ellas producidas por el propio artista junto a Juanjo Tur en nueve de ellas y junto a Tolo Servera en las tres restantes. Como colaboración especial, una de las canciones, Fa temps que no et dic que t’estim, fue compuesta especialmente para Tomeu por Toni Vives, veterano músico que lleva cuatro décadas al frente de Espai Xocolat.