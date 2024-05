Verònica Fiol Obrador abrió la cuenta de Instagram Històriques de Mallorca el 7 de junio de 2023 para repasar las mujeres que, a pesar de los obstáculos, pasaron de ser histéricas a históricas. Poco a poco el interés de este perfil fue creciendo, llegando a tener impacto mediático. Un año después, la autora presentará en la Fira del Llibre de Palma -el 4 de junio a las 18.00 horas- un libro en el que reúne a veinticinco «mujeres extraordinarias que son una parte imprescindible de nuestra historia». El volumen, editado por Dolmen, cuenta con las ilustraciones de Marta Masana, Mari Luz Miranda, Catalina Valls, Sònia Santandreu y Tonina Matamalas.

Fiol Obrador ha dividido a estas personalidades femeninas en cinco categorías: Art i Literatura, Educació i Cultura, Esports, Dones amb poder y Ciència. El proyecto tiene como objetivo «llenar un hueco en la historiografía universal» y, a su vez, «crear referentes de aquí para los niños y niñas, que cuando una niña diga ‘quiero ser científica como Marie Curie’ también pueda decir que quiere ser como María del Mar Leza.

La autora señala que tenía muy claro que debía haber un apartado dedicado a deportes y ciencia porque «son ámbitos muy masculinizados». En esta primera sección aparecen Jean Gardner Batten, Carme Guàrdia Amer, Brigitte Yagüe Enrique, Alba Torrens, Mariona Caldentey y Cata Coll. En ciencia, sobresalen Dorothea Bate, Margalida Comas, Montserrat Casas, Alícia Magdalena Sintes y la citada María del Mar Leza.

En Art i Literatura figuran Pilara Montaner i Maturana, Maria Mercè Forteza, Antònia Vicens, Rossy de Palma y Concha Buika. En la segunda, Educació i Cultura, están presentes Madre Alberta, Martina Pascual, Aina Moll, Joana Maria de Roque y Maca de Castro. En la penúltima, Dones amb poder, destacan Violant d’Hongria, Clara Hammerl, Catalina Homar, Aurora Picornell y Francina Armengol.

Marta Masana señala que su personalidad preferida es la cineasta y cantante Maria Mercè Forteza (1913-1961), a quien ha dibujado filmando. «Vengo del mundo del cómic y siempre me imagino escenas, como si fueran viñetas. Me encanta el cine y me sorprendió no conocerla. He buscado muchas imágenes suyas y me ha parecido una mujer muy glamurosa e inspiradora», comenta sobre esta figura a la que la productora MOM Works dedicó un documental que contribuyó a su visibilización.