En 2020, con el reedición de Taules de marbre (Nova Editorial Moll) –Premi Ciutat de Manacor 1974–, la escritora y docente Joana Serra de Gayeta (Pollença, 1950) regresó al panorama editorial con una gran acogida. Ahora, cuatro años más tarde y ya liberados de la pandemia, la autora publica un nuevo libro de relatos, Ell i tu i altres relats, que lanza con el sello El Tall. Un compendio de narraciones cortas en las que exprime su particular universo creativo, donde la cotidianidad y las relaciones humanas son un pilar fundamental. Serra de Gayeta recibe a Ultima Hora en el salón de su casa en Palma, donde charla sobre esta obra que presentará el 1 de junio en la librería Rata Corner (Palma).

Tras Taules de marbre, vuelves el panorama editorial con un nuevo libro de relatos, Ell i tu i altres relats. ¿Cómo vives el momento de la publicación de un libro?

—Para mí, esta publicación es importantísima, porque son relatos nuevos. Lo he ido escribiendo lentamente, no en día, necesitaba hacerlo. Sobre todo, necesitaba publicar, porque la gente cree que solo he publicado Taules de marbre y antes he escrito muchas cosas. De hecho, ahora se volverá a reeditar Memòria de vida, que es de 2004 y no se llegó a distribuir. También preparo un libro de poemas y otro de cuentos infantiles.

Parece que está en un buen momento creativo.

—Me entretengo mucho escribiendo, necesito escribir. No tengo hora, me levanto muy pronto por la mañana y me pongo en el ordenador, aunque en realidad la escritura me viene cuando me viene, no lo decido yo. A veces es una palabra, a veces es una letra, cuando menos lo espero tengo esa necesidad de escribir. No lo elijo yo, viene solo.

En esta ocasión, ¿de qué tipo de historias estamos hablando?

—Son relatos cortos en los que hablo de cosas verídicas, pero transformadas, como es el caso del texto que abre el libro. Hay también personajes inspirados en personas que me han marcado, como Catalina posadera, que fue como mi abuela porque vivía en casa, y hay otros que simplemente se me ocurren, no sabría explicártelo. Son cosas que tengo en la cabeza.

Sobre todo, son relatos de la vida, de lo cotidiano.

—Así es, pero también de los recuerdos, de la nostalgia, de lo cotidiano. Cosas que veo, que se me quedan. Son elementos que están presentes en mis libros, y por supuesto en Ell i tu i altres relats también.

Es muy dada al relato corto. ¿Qué le atrae de este género literario?

—Escribir una novela larga es muy difícil para mí. Por ejemplo, Memòria de vida tiene 200 páginas, pero es muy complicado para mí escribir una novela larga, me es más sencillo textos más cortos, de hecho en este último libro algunos están formados por dos o un solo párrafo. Y después, cuando leo, me gustan más los relatos cortos. El relato Roses vermelles tiene solo un párrafo y dice más que una novela entera.

Habla de los recuerdos y la nostalgia. ¿Echa de menos el tiempo pasado?

—Sí, sobre todo dos momentos; cuando mis hijos y muy jóvenes, y los años que pasé con Toni [su marido, fallecido en 2020] en Pollença. Esos momentos los tengo grabados en mi cabeza.

¿El título del libro es un homenaje a ese pasado?

—Podría serlo, aunque no estaba planteado así. Más que un homenaje, es un recuerdo.

Siempre ha sido una gran activista de la llengua. ¿Está amenazada con este nuevo gobierno de derechas?

—El catalán, nuestra lengua, está amenazada, ahora peor que en los tiempos de Bauzá [José Ramón, presidenta del Govern entre 2011 y 2015]. Confió en que saldremos de esta, es un momento totalmente peligroso con las leyes que se están aprobando. Lo mismo que ‘el Felipito’ [en referencia a Felipe VI] con la Academi de la Llengo de no sé qué. No hay ningún lingüista ni científico de la lengua, ni en esa academia ni en el Govern. Si tienes que construir una casa te irás a ver a un arquitecto, no a un vecino que sabe, que te cuenta. Pero resulta que de lengua todo el mundo sabe. Yo creo que no entendería nada de la lengua balear.

El anterior libro lo presentó en plena pandemia en La Misericòrdia. Esta vez será ya con normalidad, en Rata Corner. ¿Tiene ganas de encontrarse con sus lectores?

—Me hace muchísima ilusión y tengo muchas ganas. Muchos amigos y amigas, y conocidos, ya tienen el libro. Además, estaré con el periodista Joan Cabot y el editor Josep Joan Vidal.