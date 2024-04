El Patronato de la Fundació Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma ha aprobado este lunes el nombramiento de David Barro como director del museo, ratificando la candidatura propuesta por la Comisión de Valoración del concurso de dirección.

En este sentido, David Barro ha explicado en rueda de prensa que esta nueva etapa del museo «debe ser la de la consolidación de su singularidad y su condición de museo referencial». Para ello, según el nuevo titular de Es Baluard, se debe combinar «la presencia de nombres incuestionables del arte contemporáneo internacional con artistas baleares que posean una trayectoria rigurosa, independientemente de su condición generacional».

Así, Es Baluard «debe afianzar esas trayectorias y conseguir ponerlas en contexto, al tiempo que le toma el pulso al presente a partir de sus exposiciones, actividades y programas públicos, pero sobre todo desde su propia colección, que más que exhibirse como tal, debe ser la principal generadora de teoría de relevancia, conformando exposiciones de tesis acompañadas de publicaciones capaces de tornarse paradigmáticas», ha detallado.

Voz propia

No obstante, ha continuado Barro, «no pretendo un museo que imponga un punto de vista único, aunque sí que posea una voz propia, personalidad, y genere opinión, que sea capaz de contar historias y de ofrecer al público herramientas para hacer su propia historia del arte, para que el visitante salga haciéndose nuevas preguntas». En este sentido, «me encantaría que Es Baluard fuese imprevisible, que consiga crear interconexiones entre el arte y el mundo que lo rodea, así como con otras esferas de la creación y tocar generaciones diferentes».



En cuanto a su programación, Barro explicó que comenzará a finales del mes de enero de 2025 y que no es momento de adelantar nombres, pero sí señaló que «la programación de los tres primeros años se armará a través de una trilogía que se irá desvelando a sí misma mientras genera sus propias narrativas y teorías. Lo único que puedo revelar por ahora es el título de esta trilogía, que será Nachleben, un concepto entre la 'pervivencia' y la 'supervivencia' que aplicaremos a las disciplinas artísticas».



En cuanto a los objetivos que se plantea para el museo, Barro ha advertido que «son muchos si se quiere conseguir el principal: que es ser un museo referencia indiscutible del arte contemporáneo nacional e internacional». Para ello, ha señalado, «debemos ofrecer una programación de calidad que nos otorgue un prestigio cultural más allá del arte contemporáneo, algo que solo es posible con una comunicación accesible y transversal y una sólida estrategia de posicionamiento»; y ha añadido: «Entiendo el museo mucho más allá de sus muros y vengo a trabajar para todo el contexto balear. Estoy convencido de que el éxito de un museo se mide por muchas cosas que no son objetivables, pero como director me impongo la tarea de ejercer como mediador con el contexto para que el museo expanda su misión».

Relevo

David Barro releva en el cargo a Imma Prieto (octubre 2019 – agosto 2023) y se incorpora con un contrato de cuatro años, prorrogable durante dos años más y con la posibilidad de prorrogarse por años sucesivos finalizado este periodo de seis años.



Barro tiene una trayectoria de 25 años en el sector artístico y cultural liderando instituciones y proyectos. Con una amplia experiencia en gestión, ha desarrollado una carrera ligada al universo del arte contemporáneo y del diseño, como comisario de exposiciones, como editor, como escritor y como director artístico.