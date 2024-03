La ceremonia de entrega de los Oscar plasmó en su palmarés lo mejor de la cosecha cinematográfica del último año y coronó a Oppenheimer, de Christopher Nolan, con un total de siete estatuillas. Estas y otras de las cintas galardonadas se pueden ver todavía esta semana en las salas de exhibición de Palma y la Part Forana.

Oppenheimer

La gran ganadora de los Oscar, con siete premios y dirigida por Christopher Nolan, el biopic del padre de la bomba atómica, a quien da vida Cillian Murphy, galardonado como mejor actor por este papel. Se puede ver en las salas CineCiutat de Palma, con una sesión en V.O.S.E. a las 18.00 horas.

Pobres criaturas

Ganadora de múltiples Oscar, sobresalió el de mejor actriz para Emma Stone. Esta espectacular película de Giórgos Lánthimos se puede ver en CineCiutat (V.O.S.E., 16.05 horas), Manacor Aficine (20.00), Ocimax Aficine (20.20), Rívoli Aficine (15.30) y Augusta Aficine (20.00 horas).

Los que se quedan

La cinta de de Alexander Payne se alzó con el premio a la mejor actriz de reparto para Da'Vine Joy Randolph. Se exhibe en Rívoli Aficine (18.00, versión doblada) y en CineCiutat (V.O.S.E, 19.35 horas).

Barbie

El éxito de la cineasta Greta Gerwig partía como una de las favoritas y se impuso en la categoría de mejor canción original, que se llevaron Billie Eilish y Finneas O'Conell por What was I made for?. La pueden ver en Cinesa Festival Park (22.30 horas).

Anatomía de una caída

Premiada en Cannes y una de las favoritas de esta edición de los Oscar, la película de Justine Triet y protagonizada por Sandra Hüller se hizo con el premio al mejor guion original. La exhiben CineCiutat (V.O.S.E., 18.45 horas) y Rívoli Aficine (versión doblada, 18.10 horas).

La zona de interés

Es una de las cintas más interesantes del momento y, de hecho, le arrebató el Oscar a la mejor película internacional a la española La sociedad de la nieve, de J.A. Bayona. La pueden ver en CineCiutat (V.O.S.E., 18.30) y Augusta Aficine (17.15).