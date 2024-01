El fin de semana es, por excelencia, un momento para desconectar de las obligaciones, a menudo laborales, y, por contra, conectar con lo que nos hace felices: compartir tiempo y actividades con nuestros seres queridos o, simplemente, divertirnos con nosotros mismos. Para gustos, colores, como suelen decir. No hay excusa, durante estos días, en los que además la previsión meteorológica es buena, hay propuestas para todos los gustos, especialmente espectáculos, conciertos y humor, tanto en escenarios de Palma como en los de la Part Forana.

Teatro y musical

Este sábado, los reconocidos artistas Jordi Coromina y Natsuki dan vida a las palabras y movimientos de danza en Amor a Mort. Interludio sobre violencia de género en el Teatre Principal d'Inca. El montaje, como no puede ser de otra manera, denuncia la violencia de género en nombre de todas aquellas personas que no pudieron hacerlo. Por su parte, el Teatre Principal de Palma será invadido por Barbarroja, el pirata más odiado, con Barba-rossa, la adaptación de la novela del menorquín Joan Pons. Hay sesiones tanto el viernes como el sábado. El domingo, este mismo escenario acogerá la disputa entre Voltaire y Rousseau. Por si fuera poco, el Auditori d'Alcúdia acoge el thriller romántico, al puro estilo de Tarantino, Midsummer, de El Somni Produccions. También en la Part Forana, en este caso en el Teatre d'Artà, Héctor Seoane escribe y dirige Bad Moon, un monólogo dramático que aborda un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC). Para los amantes de los musicales y los juegos de mesa, el Trui Teatre propone este domingo por la noche un original musical basado en el famoso juego Cluedo con Noche de cluedo. El montaje cuenta un elenco de nueve artistas, que actúan en riguroso directo con un vestuario extraordinario y una escenografía espectacular, todo ello acompañado de proyecciones muy llamativas.

Conciertos

Café Quijano, una de las bandas más queridas de España, llega este sábado al Auditòrium de Palma con un concierto que promete ser inolvidable, pues asistir a uno de sus conciertos es perder la noción del paso del tiempo, literalmente. El viernes 26 de enero, la banda formada por el solista y guitarrista Lex Lüger y la bajista Bloody Licia se preparan para electrizar el escenario de La Movida Café Concierto de Palma para presentar su segundo álbum, titulado Creepshow. También para el sábado, Es Gremi opta por una noche de rock con la actuación de las bandas Metacorc y Urgila y, a la vez, contará en otra sala con The Los Band, conjunto que rinde homenaje al rock and roll hecho en español de la mano de artistas como Burning, Loquillo, Revolver, Extremoduro, Suaves, Fito, Tequila o M-Clan, entre muchos otros. Ese mismo día, pero en un formato diferente y en versión vermut, Jose Domingo presentará su proyecto Tu piel es la galaxia en el Panorama Bar Bazar de Palma.

Ocio familiar

Este domingo 27 de enero Trui Teatre de Palma acoge el musical Disney Rock, una propuesta original y divertida protagonizada por los personajes de los cuentos con las emblemáticas canciones. Los personajes de los cuentos favoritos de los más pequeños de la casa (y también el de los no tan pequeños) protagonizan Disney Rock, un espectáculo original y divertido con las inolvidables canciones. Para los apasionados del circo, la Associació de Professionals de Circ de les Illes Balears propone Ubuntu, un espectáculo para todos los públicos en el que la magia del circo transformará el Teatre Xesc Forteza de Palma en una caja de sorpresas donde todo es posible.

Humor

El sábado y el domingo, Edu Soto llegará al Auditòrium de Palma con su espectáculo más loco y divertido, Más vale solo que ciento volando reloaded, donde el monólogo, la comedia musical, la improvisación y la interacción con el público devuelven al directo a este artista inclasificable. Asimismo, en este apartado sobresalen las míticas Diabéticas Aceleradas, que toman el Rívoli Comedy. Pep Noguera y Carlitos Alcover quieren intentar hacer un pódcast, ellos se creen que es lo que se lleva ahora, sus ganas de siempre estar on fire, les ha llevado a subirse a este tren, ellos quieren ser tu crush y no ser un simple randow que pase por tu vida, por eso han creado este medio Podcast Show Teatral que traen el viernes a esta sala palmesana.