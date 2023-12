Adela Peraita: «‘Happy Birthday’ es alegre, pero el fondo es triste»

«Es un homenaje precioso a un momento maravilloso que vivimos hace ahora 25 años». Con estas palabras, la cantante de Sunflowers, Adela Peraita (Artà, 1975), se refiere a la versión de aniversario que una veintena de músicos de la Isla han hecho de Happy Birthday, una de las canciones más famosas de la mítica banda mallorquina de los 90 y que hoy llega a todas las plataformas digitales.

Incluida en el álbum Inside Out (1998), «es una canción muy especial para nosotros, aunque no es mi favorita», reconoce. «Fue muy importante porque nos dio muchísima visibilidad, ya que salió en hasta tres anuncios publicitarios de difusión nacional: uno de un perfume, otro de una plataforma de televisión por satélite y en un vídeo promocional de la programación veraniega de TVE en 1999», rememora.

«Es curioso, porque la canción entró en el álbum en el último momento, y de hecho fue la última que grabamos. Ya teníamos el disco completo, pero en el último momento, Ángelo pensó que faltaba una cancioncita desenfadada y ligera, y la escribió en una tarde», revela, rememorando a Ángelo Borrás, guitarrista y compositor de la mayoría de canciones de la banda, fallecido el año pasado. «Era un disco conceptual y Ángelo se fijaba mucho en la dinámica del álbum, quería que tuviera un ritmo y un sentido al escucharlo de arriba abajo», destaca.

Sin embargo, aunque el tema parezca muy alegre, su trasfondo no lo es. «Ángelo escribió esta canción hablando del día de su cumpleaños, que coincidió con el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Se suponía que tenía que estar contento porque era su día, pero toda España estaba conmocionada con esa devastadora noticia. Si la escuchas teniendo esto en cuenta, la letra de la canción toma otro cariz», revela.

Sea como sea, Peraita toma la versión de aniversario de Happy Birthday como «un gran regalo de los compañeros. Es una lástima que Ángelo no haya podido disfrutar de este homenaje, pero estaría encantado, aunque no le gustaban mucho los halagos», asegura. Junto a ello, la banda ha recibido una muy buena noticia coincidiendo con este 25 aniversario, ya que Warner, la compañía que se hizo con los derechos de nuestra discográfica, acaba de subir a las plataformas de streaming los discos de Sunflowers.

De esta manera, después de tanto tiempo en un cajón, la gente podrá disfrutar de nuestra música sin tener que recurrir a viejos cedés o cassettes», celebra Peraita, quien, tras Sunflowers, formó parte de bandas como Sterling y actualmente milita en The Cicely Satellites, con quienes prepara la grabación de nuevas canciones.

«La época de Sunflowers fue preciosa. Cumplí un sueño con solo 21 años y tuve la suerte de hacerlo rodeada de gente buena. Aunque el mundo discográfico, cuando lo vives de cerca, pierde toda la magia, creo que lo gestionamos muy bien. Tengo muy buenos recuerdos, aunque son muy lejanos», reconoce. «Actualmente, el mundo de la música es mucho más difícil que en esa época. Aunque haya más medios, está todo mucho más disperso. Antes había pocos canales y pautas muy específicas. Ahora hay muchas maneras de llegar a la gente, pero cuesta mucho más», observa.

«Sea como sea, sigo haciendo música por amor al arte», sentencia Peraita, quien regenta en Palma, junto a su pareja, el Cafè Canamunt, en una de las travesías de la calle Velázquez. «Si en la época de Sunflowers la música no me daba para vivir, menos me va a dar ahora. Pero para mí, la música es terapia y necesidad», concluye.