Todos somos ‘Gente de bien’ para Fundación Francisco Frankenstein

Visto ya con perspectiva, la COVID trajo bajo su contagioso brazo algunas muy buenas noticias en el ámbito de la oferta cultural. Durante los meses de parón se fraguaron bandas que refrescaron el panorama musical. En Mallorca cumplimos, al menos en el terreno musical, el socorrido lema «saldremos mejores». Y si fue así es gracias a Fundación Francisco Frankenstein, una banda de letras lúcidas e irónicas y sonido punk rock ramoniano clásico.

Formada por David Clavo (Doctor Martín Clavo) y Tere Planas (Desenterradas, Trance) a la guitarra y voz, Steve Withers (The Fritz, Sterling, Baby Powder) al bajo y Toni Toledo (Sexy Sadie, Amaral, Iván Ferreiro) a la batería, el conjunto nació justo después del confinamiento. «Como no se podía ni fumar en la calle y estaban todos los bares cerrados, nos reuníamos en el local para tocar y hacer canciones. Desde luego, somos producto de la pandemia y del aburrimiento», reconoce Clavo, que desvela que «nos gustó tanto el nombre que decidimos montar el grupo», asegura.

La banda debutó en diciembre de 2020 con No no no, donde trataban con mucho humor temas que dividían a la sociedad en esa desquiciada época. «No, no, no, yo no soy negacionista», coreaban en uno de los más gloriosos himnos del álbum, al que siguió un año después Vuelva Ud. mañana, con canciones como Atado y bien atado o Perreo, luego existo, esta junto a Hermano Ele (La Puta Opepé).

Vuelven con Gente de bien, álbum continuista en música y textos en los que la voz de Planas tiene mayor protagonismo. «Nos lo pedía el público al escucharla en los directos». Con el título, la banda rechaza a «quienes contraponen a la gente que consideran de bien de los demás. Pensamos que todos somos gente de bien y nadie tiene derecho a apropiarse del concepto». Tras la presentación oficial del martes en Club Mutante, donde rindieron homenaje a Rafa Murillo, la banda prevé girar por festivales de la Península en verano.