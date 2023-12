«When the rain touches the ground, all the drops speak in beautiful songs». Si usted vivía en España hace 25 años, es muy probable que esta frase le traiga a la cabeza una bella melodía de pop rock noventero ‘made in’ Mallorca. Se trata del estribillo de Happy Birthday, la canción que hizo famosa a la banda mallorquina Sunflowers a escala nacional, allá por 1998. Era el primer sencillo de su álbum Inside Out y sonó con profusión en radios, televisiones, pubs, bares y discotecas, ocupando los puestos más altos en las listas durante meses, e incluso fue utilizada como banda sonora de un famoso anuncio de una plataforma de televisión por satélite.

Pues bien, un cuarto de siglo después, un puñado de músicos de la Isla se han puesto de acuerdo para rendir homenaje a esta legendaria banda a través de una versión de su himno más conocido. Se trata de una iniciativa de Pablo Herrero, guitarrista y cantante del dúo de rock alternativo Yoko Factor, quien tenía cinco añitos cuando salió la canción. «En esa época, mi familia y yo vivíamos fuera de Mallorca, pero pasábamos los veranos en nuestra finca de Montuïri. Mi padre era músico y le encantaba la música alternativa. Recuerdo que cuando sonaba esta canción, mi madre subía el volumen. Cada vez que la escucho, me devuelve a esos veranos», destaca Herrero, que reconoce que tardó años en enterarse de que era una canción de una banda mallorquina. «Pensaba que sería de algún grupo norteamericano o británico, hasta que empecé a moverme por el mundillo en la Isla. Todo el mundo hablaba de una banda llamada Sunflowers, así que un día la busqué para escucharla y cuál fue mi sorpresa cuando me encontré con esta canción de mi infancia», cuenta el músico, que lleva dos años con el proyecto de hacer una versión en la cabeza. «He esperado hasta que se cumplieran 25 años, para poder celebrar un número redondo», indica. La fortuna quiso que una compañera de trabajo fuera una de las mejores amigas de Adela Peraita, cantante y guitarrista de Sunflowers, lo que le permitió ponerse en contacto con ella no solo para obtener su visto bueno al proyecto, sino también para contar con su colaboración como una de las cantantes de la nueva versión. «Fue increíble conocerla. Se emocionó mucho cuando vino al estudio, fue una experiencia preciosa», recuerda. Las sesiones de grabación se han llevado a cabo entre octubre y diciembre en Sa Grava Estudi (Maria de la Salut), con Jordi Álvarez (Big Yuyu) a los mandos. La base musical del tema fue grabada por Andrea Trujillo (Yoko Factor) al bajo, Pablo Berrio (Jon Sickers, Vanity Rose) a la guitarra y Carlos Riera (Tres Piezas) a la batería. En cuanto a las voces, además de contar la aparición estelar de Peraita, quien canta el último estribillo, han participado cantantes del panorama musical isleño, como los propios Pablo y Andrea (Yoko Factor), Ana Love (Vanity Rose), Javi Saga (Cabrôn), Luis Albert Segura (L.A.), Esther Oller (Peligro!), Tony Cañellas (Lizard), Maribel Mayans, Xisco Vargas (Rude Thing, Net Weight), Edu y Andrés Martínez (Soslayo), Marga Rocka (Hadooken), Steffscissors (Steffscissors & The Motor Rockers), Maria José Nicolau (Idhun), Randy Barjacoba y Andy Lourido (La Fiesta Calavera), Fede Fossati (Dinamo, Magma), Pedro Inglés (Milana), César Belmonte (NoLo), Shai Natilla (La Barraca), la ilustradora Marga Gomila o el cómico Toni Nievas. Agridulce Esta celebración tiene cierto sabor agridulce, pues se produce menos de un año después del fallecimiento del guitarrista de Sunflowers Ángelo Borrás, compositor de la mayoría de canciones de la banda, incluida Happy Birthday. Sirve, en cualquier caso, como homenaje a su figura y a la mítica banda de la que formó parte. La nueva versión se publicará, acompañada de un videoclip, el viernes 29 de este mes. Mientras, Pablo Herrero ha quedado tan encantado con la experiencia que ya empieza a pensar en próximos homenajes. «In the water de Sexy Sadie cumple 30 años en 2024», concluye Herrero.