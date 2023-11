Este jueves será un día «muy importante» en la carrera del compositor y músico Miquel Àngel Aguiló (Palma, 1967). Sonarán por primera vez en directo sus Microsinfonías, compuesta por seis sinfonías de corta duración, aunque en esta velada se escucharán tres de ellas. «Estoy emocionado y un tanto nervioso, la verdad es que es todo un lujo que la Orquestra Simfònica, que es el corazón de nuestra cultura, vaya a hacer sonar estas obras que he compuesto con tanto cariño y emoción», confiesa. La cita es a las 20.00 horas sobre el escenario de Trui Teatre. Dirigirá el maestro titular de la formación, Pablo Mielgo, y también participará el pianista Iván Martín como solista invitado.

Charlamos con Aguiló apenas 24 horas antes del debut de sus Microsinfonías y los ensayos «están saliendo muy bien, mucho mejor de lo que esperaba, sabía que iban a sonar muy bien pero hacía muchos años que no tenía a la orquesta tan cerca y ha sido toda una sorpresa, suenan muy bien en grupo y en este momento cuentan con una combinación perfecta de músicos veteranos y otros que son más jóvenes, es perfecto», sostiene el compositor.

Invento



Las ‘microsinfonías’ «son un invento propio, no hay una fórmula musical que exista, es una idea que pasa por condensar en una pequeña sinfonía todo lo que se puede desarrollar en una gran obra de entre treinta minutos y tres horas», aclara. Su premisa es que «me he querido adaptar a los nuevos tiempos, a la época actual, donde todo tiene que ir tan rápido, acelerado, y cuando digo que lo condenso todo en una obra más corta no me refiero solo a la parte formal, que es importante, cada ‘microsinfonía’ tiene cuatro movimientos, pero cuando digo ‘micro’ es porque resumo toda la parte emocional».

Es en esa parte emocional donde se reflejan sus sentimientos y vivencias: «Cuando escucho la segunda vuelvo al día que me llamaron, yendo en coche, para decirme que mi padre había fallecido; fue un momento de shock y, de hecho, cuando la compuse no sabía que lo hacía por ese momento, me di cuenta después, es lo bello y lo bonito de la creación musical, que te saca lo que llevas dentro sin que tú te des cuenta», recuerda Aguiló sobre la creación de las obras.

En este sentido, y aunque de momento no hay fecha para volver a escuchar sus Microsinfonías, «el concierto de mañana [por hoy] se grabará en directo y después, cuando tengamos todo el material, quién sabe si se podría materializar en un disco en directo o en otro proyecto, todavía es pronto para decirlo», concluye.