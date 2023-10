Isabel Coixet asegura que es una gran fan de Sara Mesa, «una de las voces más interesantes de la literatura europea de este momento». Así que apenas había llegado Un amor (Anagrama, 2020) a las librerías se hizo con un ejemplar y lo devoró. La novela está protagonizada por Nat -papel que interpreta Laia Costa-, una joven traductora que se traslada a un pequeño pueblo de la España más rural y profunda. Allí, lejos de ser recibida con los brazos abiertos, recibe un trato hostil por sus habitantes, que le cuestionan continuamente por qué ha decidido instalarse allí sola. Este miércoles por la noche su adaptación inaugurará el Evolution Mallorca International Film Festival, en una gala en la que también recibirá el Evolution Vision Award 2023 en reconocimiento a toda su carrera.

«No estaba buscando adaptar ninguna novela, pero es que cuando la leí vi la película. Me identifiqué mucho con Nat, aunque mucha gente, la propia Sara Mesa lo dice, que es uno de los personajes más odiados de la literatura española. Pero yo no juzgo a los personajes. Hay gente que se pone en un atalaya desde la que te dice todo el tiempo por qué hiciste eso y no lo otro, por qué no pasas página... Todos, hombres y mujeres, cometemos errores, decisiones espantosas, pero es que la vida está hecha de buenas y malas decisiones». Sin embargo, la cineasta ha confesado que «me identifico como una persona que está a medio camino entre Florence de La librería y Nat de Un amor.

En su filme, Coixet respeta la esencia de la novela de Mesa, aunque quizá, puntualiza, añado algo más de información sobre Nat. «Todas mis películas tienen voz en off y aquí lo que sucedía es que todos estamos dentro de la cabeza de Nat. Para mí es importante usar cada vez más usar ideas fílmicas, en este caso el reto era cómo contar todo eso que está en la cabeza sin voz que lo cuente. Ahí es cuando entra Laia Costa, que cuando calla le salen subtítulos», ha destacado la directora esta mañana en rueda de prensa.

En cuanto al feminismo y empoderamiento, una «palabra rata» según Coixet, y si ella considera que va traspasando ciertas líneas, la directora ha declarado que «hay gente en el mundo que ha venido de vacaciones, que va patinando por la superficie de la vida. Y luego hay quienes hemos venido a molestar. Mi caso es el segundo. Procuro pensar sin dejarme arrastrar por las modas. Ya lo hacía con 12 o 14 años. Cuando tenía 5 años ya era feminista, me lo enseñó mi abuela, que no sabía ni leer ni escribir. Ella era de un pueblecito cerca de Gandía y eran 18 hermanos. Su padre era payés, trabajaba en un campo de arroz. Mi abuela me contó que cuando le anunciaban que su mujer había parido, preguntaba si era niño o niña. Si era lo primero, paraba de trabajar. En cambio, si era una niña, decía 'vale', y seguía a lo suyo. Así que yo ya supe con 5 años que este era un mundo muy jodido para las mujeres. He leído a Butler, a Simone de Beauvoir... pero no me ha hecho falta que me explicaran eso porque lo he vivido».