Un any més, la Cartoixa de Valldemossa serà, durant el mes d’agost, el marc incomparable de les nits musicals dedicades al piano i a la música de Frédéric Chopin. I és que torna el Festival Chopin amb un cartell farcit de pianistes de renom internacional, que es repartiran en quatre diumenges del pròxim mes d’agost.

La primera cita serà dia 6 amb l’alemany Oliver Kern, i la segona data que els melòmans s’han d’apuntar al calendari és la del 13 d’agost, quan el jove Anton Gerzenberg actuarà sota el cel estrellat de la Serra de Tramuntana. El cartell del Festival Chopin 2023 es completa amb el concert de dia 20 d’agost a càrrec de Stanislav Khristenko.

El de dia 27 d’agost, el Concert 4, amb Albert Díaz al piano, la soprano Irene Mas, la mezzosoprano Marina Pardo, el tenor Antoni Aragón, i el grup instrumental dirigit per Vicent Balaguer i Smeral Spahiu, que a més de l’obra de Chopin la dedicaran al compositor Antoni Lliteres en commemoració del 350è aniversari del seu naixement. A més aquest any s’interpretaran obres de Miquel Capllonch i un estrena de la compositora Carme Fernández Vidal.

A més, el cartell del festival d’enguany inclou obra gràfica de l’artista Ñaco Fabré, qui divendres 4 d’agost a les 20.30 h, inaugurarà una exposició de pintura, collage i escultura a la Sala Capitular de la Cartoxia de Valldemosa, on romandrà oberta fins dia 27.

Totes les actuacions començaran a les 21.30 h, i les entrades es poden comprar a través del

portal ticket.ib, amb preus de 30, 20 i 15 euros. Els concerts tindran lloc al Claustre i a l’Església

de la Cartoixa de Valldemossa.

Imatge del cartell del festival.

OLIVER KERN

Graduat en piano, direcció d'orquestra i direcció de cor a la Staatliche Hochschule für Musik de Stuttgart. Va continuar cursos d'especialització de piano amb Rudolf Buchbinder i Karl-Heinz Kämmerling a la Musik-Akademie de Basilea i al Mozarteum de Salzburg.Va ser professor a la Hanyang University de Seül, a la Hochschule für Musik und Theater d'Hamburg i des del 2012 ho es a la Hochschule für Musik und Darstellende Kunst de Frankfurt.



Ha guanyat nombrosos premis i ha tocat a prestigioses sales de concerts de tot el món, com la Musikverein i la Konzerthaus de Viena, la Schauspielhaus de Berlín, la Musikhalle d'Hamburg, l'Herkulessaal de Munic, la Salle Gaveau de París, l'Auditorium Sta. Cecília de Roma, Century Hall de Pequín, Saitama Arts Centre de Tòquio o Seoul Arts Center.

Ha tocat com a solista amb importants orquestres com la Nova Orquestra Filharmònica del Japó, l'Orquestra Simfònica de Seül, l'Orquestra Simfònica Nacional de la Xina, o les orquestres simfòniques de les ràdios de Berlín, Munic, Hannover i Viena, amb directors com Enrique Batiz, Dennis Russell Davies, Michael Stern, Lü Jia, Marc Soustrot, Gerard Oskamp i Dimitri Yablonski.

ANTON GERZENBERG

El jove pianista Anton Gerzenberg, nascut el 1996, comença la seva carrera internacional el 2021, quan va guanyar el Primer Premi al 15è Concurs Géza Anda de Zuric. Ha actuat a nombrosos escenaris importants del món com la Tonhalle de Zurich, Elbphilharmonie d’Hamburg, KKL de Lucerne, el Wiener Konzerthaus, Victoria Concert Hall de Singapur, National Concert Hall de Taiwan, i amb orquestres importants com la Tonhalle Orchestra Zürich, la Lucerne Symphony Orchestra, Musikkollegium Winterthur, el Wiener Symphoniker.

La propera temporada serà pianista resident a la Konzerthaus de Viena, a on actuarà en cinc concerts al llarg de la temporada, a més actuarà com a solista amb la Wiener KammerOrchester i l'Orquestra Simfònica de Viena. Igualment debutarà com a director amb l'Orquestra Simfònica de Lucerna i realitzarà gires per Corea del Sud, Taiwan i Mèxic. Realitzarà una gira per Alemanya i Àustria amb la integral dels Estudis de Ligeti en motiu del centenari del naixement del compositor.

STANISLAV KHRISTENKO

El pianista i director d'orquestra Stanislav Khristenko va néixer a Kharkiv, Ucraïna, on va donar el seu primer recital als 11 anys a la Sala Filharmònica. Més tard es va graduar al Conservatori Txaikovski de Moscou abans de traslladar-se als Estats Units el 2008. Guardonat a més de 30 concursos internacionals de piano, ha actuat com a pianista en algunes de les principals sales de concerts del món com el Carnegie Hall de Nova York, Konzerthaus de Viena, Palais de Beaux-Arts de Brussel·les, Philharmonie de Berlín, Seoul Arts Center, Praga Rudolfinum, Moscou Conservatory Great Hall, entre d'altres.



Ha actuat com a solista l'amb l'Orquestra de Cleveland, les simfòniques de Phoenix, Puerto

Rico i Richmond, l'Orquestra Nacional de Bèlgica, les orquestres simfòniques de Bilbao, Madrid i Tenerife, la Filharmònica Reial de Lieja i l'Orquestra Filharmònica de Suwon, entre altres. Ha fundat un dels principals festivals de música clàssica d'Ucraïna, el KharkivMusicFest, així com ha fundant la Nova Sinfonietta Chamber Orchestra. Ha enregistrat pels segell Steinway & Sons, Naxos, Oehms i Toccata Classics. Es artista Steinway & Sons.

ALBERT DÍAZ

Els concerts que Albert Díaz ha ofert arreu d’Europa, Estats Units, Canadà i Sudamèrica, a més de la seva trajectòria artística li han fet mereixedor del premi de l’Estrella d’Or a l’Excel·lència Professional. Ha actuat a sales com la Place des Arts de Mont-real, l’Elebash Recital Hall de Nova York, el GAM de Santiago de Xile, la Seu de les Nacions Unides de Ginebra, el Palau Reial de Varsòvia, el Palau Foz de Lisboa, , la Sala Alfred Cortot de París, entre altres. També ha actuat a prestigiosos festivals, com el Festival Paderewsky de Varsòvia, el 35 Festiwal Chopin w barwach jesienide Antonin (Polònia), els Festivals Internacionals F. Chopin de Valldemossa i de Caserta, i el Festival de música contemporània de Xile.



Albert ha actuat com a solista amb la Deutsch-Französisches Kammerorchester, amb l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears i amb la Kammerphilharmonie Baden-Würtemberg entre altres. Dels seus diversos treballs discogràfics, cal destacar un CD integral de l’obra de Chopin per a piano a quatre mans, i un triple CD amb la integral de l’obra per a piano del compositor Romà Alís. Albert Díaz ha estat director del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i actualment és professor titular d’aquest centre.

IRENE MAS

Comença la seva formació musical i escènica participant en una quinzena de produccions operístiques al Teatre Principal de Palma, la seva ciutat natal. Es titulada superior de violí al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i de cant al Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona. Amplia els seus estudis amb professors com Wolfgam Rieger, Malcolm Martineau, Scholto Kynoch, Janet Perry o Nelly Miricioiu. Guardonada a nombrosos Concursos Internacionals de Cant com el Primer Premi al Concurs Internacional de Les Corts, Segon Premi Ex-Aequo i Premi Juventudes Musicales de España al Concurs «El Primer Palau» o el Premi Extraordinari Fundació Ferrer- Salat del Concurs Tenor

Viñas. Ha desenvolupat la seva carrera a Finlàndia, Mèxic, Bulgària, Anglaterra, Andorra, Hongria, Suïssa, Àustria, Itàlia, França, la India, Corea, etc. Col.labora amb La Capella Reial (J. Savall), La Grande Chapelle (A.Recasens) o Los Músicos de su Alteza (L.A.González). La present temporada serà Artista Resident del LIFE Victoria Lied Festival, i debutarà a L’Oxford Lieder Festival i a la temporada d’òpera del Gran Teatre del Liceu.

MARINA PARDO

Titulada pel Conservatori d'Oviedo, va ésser convidada per Alfredo Kraus per a ampliar els estudis a l'Escola Superior de Música Reina Sofia de Madrid. Ha actuat amb prestigiosos directors reconeguts internacionalment com Helmut Rilling, Jesse Levine o Pinchas Steinberg, entre molts altres. Ha actuat amb la majoria d'orquestres espanyoles i amb la Filharmònica de Nova York, la Filharmònica d'Israel o la Filharmònica de Dresdner, a sales com el Konzerthaus de Viena, l'Avery Fisher Hall de Nova York o el Mare Palatui de Bucarest.

Marina Pardo també ha dedicat part del seu repertori a la música barroca i antiga. Va formar part del conjunt Al Ayre Español amb qui va actuar als més prestigiosos festivals europeus del gènere (Herne, Utrecht, Libramont, Schleswig-Holstein, Societé Philarmonique de Bruxelles, etc.) interpretant les sarsueles barroques Acis i Galatea i Júpiter i Semele de Literes, enregistrant ambdues per a Harmonia Mundi, i obtenint el Premi Nacional de Música d'Espanya el 2005, entre molts altres premis i reconeixements discogràfics. Molt interessada per la música contemporània ha estrenat nombroses obres de compositors espanyols. El 2012 va estrenar a Espanya Ainadamar de Golijov, òpera que després va repetir amb gran èxit a l'Òpera de Filadèlfia i al Festival Cesis de Letònia (on l'obra va ser

reconeguda amb el Latvian Great Music Award com la millor producció de 2017).

ANTONI ARAGÓN

Nascut a Palma de Mallorca realitza estudis de cant a aquesta ciutat. Rep classes de Lambert Climent, W. Hollweg, Juan Oncina, H. Crook, William Mateuzzi, Carmen Bustamante i Alejandro Zabala. Col·labora amb diferents grups de música antiga, com ara Capella de Ministrers, Capella Reial de Catalunya, Estil Concertant, Camerata Iberia i Ensemble Elyma entre d'altres. També amb l'Orquestra Barroca de Sevilla i l'Orquestra Barroca de Salamanca, així com amb el grup Studium Aureum.



Ha participat a les temporades d'òpera del Teatre Principal de Palma en produccions com Bastien und Bastienne, Die Zauberflöte, L'italiana in Algeri, La Fanciula del West, Marina, La sonnambula, Paquacci, Salome, La Madrilenya, Cosa Rara , Il mondo della Luna, Otello, Li Nozze di Figaro, Carmen, Turandot, Eugen Oniegin,etc. Al repertori orquestral ha interpretat obres com el Magnificat, Oratori de Nadal i diverses Cantates i Passions de Bach, Missa de Santa Cecília de Gounod, La Missa de la Coronació, Rèquiem, Missa en do menor, de Mozart, Les Estacions i La Creació de Haydn, El Messias i

Judes Maccabeus de Haendel, El Retaule de Maese Pere de Falla, Les passions de Johan Sebastian Bach, Das Lied von der Erde de Mahler, Missa Solenelle i Stabat Mater de Rossini... És professor de Cant del Conservatori de Música i Dansa de Mallorca des de l'any 1999.

GRUP INSTRUMENTAL

Vicent Balaguer (violí - director)

Smerald Spahiu (violí - director)

Clara Mascaró (viola)

Marc Alomar (violoncel)

Xisco Aguiló (contrabaix)

Joan Rodriguez (oboè)

Ferran Pisà (guitarra)

Ferran Martínez (percussió)

Pedro Aguiló (clavecí)