La gira del último disco del grupo mallorquín Suasi recorrerá varias ciudades de España e incluso viajará al Reino Unido. El LP, Peces d’Anticuari (RGB Suports), estará sonando por las calles de los pueblos y municipios de Mallorca durante el mes de agosto y próximamente, en julio y agosto, lo hará en varios festivales de Catalunya y Valencia. Será en octubre cuando viajará hasta Reino Unido para dar un concierto en una sala de la legendaria Denmark Street de Londres.

El grupo de música está formado por Pep Suasi, con su voz y guitarra; Marc Grasas, que toca también la guitarra y canta; Guillem Cerdà con el bajo; Bernat Company en la batería, y Joan Toni ‘Skarabat’ en el teclado y con la guitarra. Con su quinto y último disco, publicado el pasado mes de marzo, los artistas han hecho una evolución musical, de manera que elaboran una mezcla de sonoridades folk americanas con texturas sintetizadas y pinceladas de noise.

Viajes

Durante los meses siguientes al lanzamiento del disco, Suasi ya ha visitado 10 municipios de la Isla con un formato de concierto ‘360’. Esta forma original de tocar sus canciones se hace a pie de calle, sin escenario y donde el público envuelve al grupo, siendo más cercano. Esta peculiar propuesta va a seguir viéndose durante el mes de agosto por Valldemossa, Muro o Artà, aunque próximamente se anunciarán más lugares.

Además, el grupo forma parte de la carta de diversos festivales: el 22 de julio vuelan a Alicante para participar en el festival Almadrava Rock junto a Smoking Souls y Kela, el siguiente 27 de julio tocan en el 15 aniversario del Tempo, el festival del Barri Vell, en Girona, y finalmente, el 6 de agosto actuarán en el Festival de Música de Begur de la Costa Brava.

Por otro lado, la proyección exterior del grupo llega más lejos de España. Gracias a la colaboración con la promotora Pecan Pie, el 20 de octubre los músicos viajan juntos al Reino Unido para actuar en The Lower Third, una sala situada en la famosa Denmark Street de Londres, el corazón de mucha música británica.

El público anglosajón podrá disfrutar de las canciones del álbum Peces d’Anticuari. Además del grupo mallorquín, en el escenario de Londres también actuarán las bandas Danny & The Champions of The World y The Dreaming Spires.