El cantante Alejandro Sanz sorprendió el pasado fin de semana con un mensaje de madrugada en su cuenta de Twitter en el que aseguraba estar pasando un mal momento anímico. «No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano», escribió en la red social. Su escrito provocó una oleada de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores y amigos.

Este martes por la noche, tras el aluvión de mensajes de cariño, el cantante ha vuelto a hablar, de nuevo en Twitter para agradecer el apoyo y hablar de su salud mental. «Estos días he recibido muchos cariños por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas», empieza diciendo para luego sincerarse con sus seguidores sobre su estado de ánimo. «He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino», ha asegurado.

La gira del cantante en España está prevista que empiece el próximo 3 de junio con paradas en Úbeda, Córdoba, Valencia, Barcelona, Granada, Albacete, Madrid, Málaga, Chiclana de la Frontera, Roquetas de Mar, Murcia, Alicante y Castellón. Una gira que en septiembre traspasará fronteras, cruzando el charco hasta Estados Unidos y México. Por el momento no hay fecha prevista para que se suba al escenario en Mallorca.

No quiero suspender la gira porque creo que… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 29, 2023

Como era de esperar, rápidamente se ha hecho viral y las muestras de apoyo son innumerables. Una de las primeras en mandarle todo su apoyo ha sido la cantante mallorquina Chenoa, que le ha mandado «luz y cariño». Además de toda su legión de fans que no han hecho más que preocuparse por la salud del autor de Corazón Partió en los últimos días.

De hecho, su entorno más cercano también ha asegurado estar preocupados por el cantante. El productor musical Miguel Ángel Arenas, Capi, amigo del artista, reveló que su círculo no tiene «ni idea» de los problemas del artista. «Tiene una gira americana con un éxito impresionante, su vida sentimental la vemos, sus hijos está bien… de salud creo que no lo hemos visto más guapo y mejor cuidado. Él es un hombre muy reservado para sus sentimientos y ha sido una sorpresa enorme porque ha abierto su alma», aseguró.