Sole Giménez: «La música de hoy es de usar y tirar, y a mí eso no me va»

Pocos artistas pueden presumir de llevar cuarenta años creando canciones y compartiéndolas con éxito entre los que les siguen. Una de esas personas es Sole Giménez, la inconfundible voz de la mítica banda Presuntos Implicados. Y aunque se desvinculó de este conjunto hace dieciocho años, «no me molesta que me sigan identificando así, Presuntos fue y es una gran parte de mi vida, tanto la personal como la profesional», confiesa la cantante, que actuará mañana en el Teatre Principal d’Inca.

Sole Giménez recala en la capital del Raiguer para celebrar, no solo cuatro décadas sobre los escenarios, también un álbum grabado en directo, ¡Celebración!, con el que precisamente está celebrando ese aniversario tan especial.

«Se dice pronto, pero no es fácil, tienes que ser constante y, sobre todo, mimar tus canciones y a las personas que me siguen escuchando a pesar del paso del tiempo». Lo dice porque aunque en sus conciertos «veo a muchas personas mayores de 30 años, también veo a jóvenes, muchas veces hijos e hijas de esas personas que me siguen desde que empecé». Por eso, en este concierto y el recopilatorio «canto canciones tanto de mi etapa en solitario como de Presuntos Implicados, aunque es verdad que les doy mi toque personal».

Perdurar

Unas canciones que forman parte del imaginario de varias generaciones, que perduran, algo que la cantante valora mucho. «La música que se hace hoy en día parece que es de usar y tirar, un día hay un tema de moda y al día siguiente ya está pasado, eso no va conmigo, no me va, yo escribo y canto canciones para que perduren». Así, confiesa que «nunca he tenido prisa en publicar, solo cuando estaba convencida de que aquello valía la pena», sostiene.

Dice Soledad Giménez que no conoce el secreto para mantenerse cuatro décadas en un mundo tan complicado como el de la música: «Supongo que es a base de mucho trabajo, de intentar acertar, de cuidarte, y por lo que veo vemos creo que en mi caso, y el de mis músicos, hemos acertado bastante». Lo demostrará mañana en el Principal d’Inca a partir de las 20.00 horas.