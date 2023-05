La música es intrínseca al ser humano y su evolución. Los sonidos nos capturan, nos inspiran, nos emocionan, nos molestan, nos mueven. La música es vida. Y cuando eso surge en comunidad, se genera algo así como un momento de trance colectivo. Lo mismo sucede con los movimientos. ¿Por qué bailamos? La mejor respuesta posible sería ‘porque nos da la gana’. Y así es. Esa especie de comunión serviría para definir lo que ocurre en un festival de música. Vale, siempre aparecerá el ‘capullo’ de turno que lo trunque todo, pero la gente es feliz en un festival de música. Bailas, ríes, abrazas, besas, muerdes. Te das cuenta de que estás vivo.

La primera vez que escuché Where is the love acababa de terminar una relación de esas que tiene uno con ‘diecimuchos’ años. ¿Y qué mejor? Ponerte un tema triste, pero esperanzador. Ese temazo de los Black Eyed Peas les colocó en la cima mundial de la música; algo tuvo que ver el featuring de Justin Timberlake. Los norteamericanos (eso sí, sin Fergie, y eso se nota) fueron anoche las grandes estrellas de la segunda jornada del Mallorca Live Festival, que contó con un cartel de lo más ecléctico, con Quevedo en segunda línea, pero que bien hubiera pasado por cabeza de cartel, y su primer disco, publicado hace apenas unos meses, fue el debut en castellano más reproducido en Spotify; y eso, en pleno 2023, es como despachar más de medio millón de álbumes en 1999.

Black Eyed Peas son tan solo dos de los muchísimos artistas que anoche generaron, entre todos ellos, una comunión, un momento único, irrepetible. Y no se vayan todavía, que la fiesta no ha terminado. La noche de hoy sábado promete ser de lo más explosiva, con unos The Chemical Brothers que acaban de petarlo en Coachella. Y Bomba Estéreo. Ah, y los del Flexas. Eso sí que será un buen viaje. Abróchense los cinturones, vienen curvas.