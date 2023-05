Llegó el momento que todos estaban esperando este viernes en el Mallorca Live Festival 2023. Llegaron ellos: will.I.am, Taboo y Apl.de.ap, The Black Eyed Peas. La formación norteamericana ha pisado el Stage Estrella Damm con la fuerza y la garra que solo tienen las grandes estrellas de la música.

Let's get it started ha dado el pistoletazo de salida a un concierto que prometía ser memorable. A ese temazo le han seguido otros como el coreado Boom Boom Pow, con el que ha explotado el antiguo Aquapark de Calvià, así como Ritmo, Mamacita, Pump it y Love tonight.

«¿Qué pasó Mallorca? ¿Todo bien? Las chicas están guapas», ha gritado will.I.am, líder de la banda, y acto seguido todos los miembros se han presentado ante el público, incluida la vocalista J. Rey Soul, que viene a suplir a la muy querida Fergie, que dejó el grupo hace ya unos años y que, sin duda, dejó un vació que la banda supo suplir con un setlist de infarto, repleto de canciones que nos han transportado a otro universo.

Sin duda, unos auténticos rompepistas, aunque todavía queda mucha noche por delante y potentes artistas por tomar el escenario. La fiesta no ha hecho nada más que empezar.