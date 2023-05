Harrison Ford se vuelve a meter en la piel de Indiana Jones a sus 80 años

Harrison Ford ha sido este jueves el rey de la alfombra roja de Cannes. El actor, de 80 años, ha paseado por última vez como Indiana Jones ya que el filme que presenta en el festival es el cierre de las aventuras del arqueólogo. Con el acompañamiento de la conocida música que John Williams compuso para la primera entrega del filme, En busca del arca perdida, hace nada menos que 42 años, el equipo de este quinto Indiana Jones fue recibido con la ovación de las miles de personas que rodeaban el Palacio de Festivales de Cannes. Junto a Ford, sus compañeros de Indiana Jones y el dial del destino («Indiana Jones and the Dial of Destiny»): Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson y el joven Ethann Isidore, el más emocionado de todos.

También el realizador del filme, James Mangold, que ha tenido la difícil tarea de reemplazar a Steven Spielberg, responsable de las cuatro entregas anteriores de Indiana Jones. Ford, con un impecable y clásico esmoquin, pasó dos veces por la alfombra roja, primero de la mano de su mujer, la también actriz Calista Flockhart, y la segunda con el equipo. Desde primera hora de la mañana, los fans esperaban frente al Palacio de Festivales de Cannes, algunos incluso disfrazados como Indiana Jones, aunque no tuvieron ocasión de hacerse fotos con su ídolo, que no se acercó a ellos, algo que sí hizo Mikkelsen. Por la alfombra roja también pasó el líder indígena brasileño Raoni Metuktire, con un tocado de plumas verdes y amarillas y su célebre disco labial, conocido por su defensa de la selva amazónica y las culturas indígenas. Igualmente la popular actriz india Aishwarya Rai, con un extravagante vestido abrigo plateado con una enorme capucha semirígida, una larguísima cola y un lazo gigante negro. La nueva película de Indiana Jones llegará a los cines el próximo 30 de junio de 2023. En esta quinta entrega el arqueólogo deberá emprender otra aventura contra el tiempo para intentar recuperar un dial legendario que puede cambiar el curso de la historia. Acompañado por su ahijada, pronto se encontrará enfrentándose a Jürgen Voller, un ex nazi que trabaja para la NASA.