El municipio de Calvià acogerá los próximos 18, 19 y 20 de mayo el sexto Mallorca Live Festival, el evento de referencia musical de Baleares. Para este año, el evento recupera las fechas habituales de celebración de las ediciones anteriores a la pandemia con un claro objetivo: alargar la temporada turística y desestacionalizar parcialmente los meses de mayor actividad para el turismo del municipio de Calvià y de la zona de Magaluf.

El festival contará en esta ocasión con las actuaciones de artistas nacionales e internacionales, como The Chemical Brothers, The Kooks, Quevedo, Vetusta Morla, Bomba Estéreo, Peggy Gou y Moderat, Black Rebel Motorcycle Club, Natos y Waor, Viva Suecia, The Dandy Warhols, Ayax y Prok, Second, The Reytons, León Benavente, Ginebras o Helena Hauff.

La pasada edición del festival, que se celebró a finales de junio de 2022, reunió a más de 72.000 asistentes y generó un total de 1.506 puestos de trabajo directos, de los que 904 eran personas residentes en Baleares. Además, por cada euro invertido por el Ayuntamiento de Calvià o por otras administraciones públicas, se generaron más de 18 en la economía local. Para este nuevo año, se pretende incrementar el impacto económico de 10,15 millones de euros que tuvo el anterior festival en el entorno de Calvià y de Palma de Mallorca, según datos de Sound Diplomacy.

Mallorca Live Festival vuelve esta semana los días 18, 19 y 20 de mayo. Foto: Javier Bragado

Según el director de Turismo de Calvià, Javier Pascuet, no solo se quiere superar estas cifras «con el esfuerzo de todos», sino que también se pretende aprovechar el Mallorca Live Festival para mejorar la oferta cultural del municipio antes del verano. «Este festival supone una gran herramienta de desestacionalización del turismo que nos ayuda a alargar la temporada y contribuir así a la sostenibilidad de la actividad turística y a asegurar más puestos de trabajo», ha destacado.

En este sentido, esta edición pretende ser la más sostenible desde el ámbito del medio ambiente gracias, entre otras cosas, a la ampliación de la flota de taxis y autobuses que llevarán a los asistentes a la zona de conciertos. Además, habrá restricciones de movilidad y aparcamiento en los aledaños del festival y solo se podrá acceder a la zona más próxima al recinto a través del servicio de autobuses lanzadera.

Otro de los puntos a destacar por Javier Pascuet es la atracción de turistas de diferentes lugares que trae consigo el Mallorca Live Festival. De hecho, mucho del público asistente procede de fuera de la isla de Mallorca, bien de otros lugares de Baleares, bien de diferentes puntos de España. «Calvià y especialmente la zona de Magaluf es un destino conocido internacionalmente, pero seguimos trabajando para que también se conozcan los numerosos atractivos que tiene la zona en cuanto a actividades complementarias, naturaleza, turismo de eventos y, por supuesto, ocio y playa. Algo que este festival ayuda a difundir», asegura el director de Turismo de Calvià