La librería La Biblioteca de Babel acoge hoy, a partir de las 19.30 horas, la visita del filósofo Miguel Antón, quien explorará la literatura y la ficción en clave filosófica a través de la figura de, quizá, el autor mejor indicado para ello: Jorge Luis Borges. El también filósofo Alberto Wagner hará las veces de presentación en un evento que Antón también introducirá su libro, La memoria de Borges. Lectura, símbolos y ficción.

Explica el propio Antón que la idea original del libro era, quizá, «demasiado ambiciosa», ya que se propuso abordar «muchos temas y autores a partir de Borges». Tras un primer capítulo casi interminable se dio cuenta de que la empresa era titánica, así que cambió de estrategia y se lanzó a otra pregunta: «¿Qué es la ficción?». El resultado es este libro que servirá de hilo conductor para la charla de hoy en la que «estudio el género a través de la figura de Borges». Hace, sin embargo, una salvedad Antón: «Puede parecer un análisis filológico o literario, pero eso no me interesa tanto porque se ha hecho mucho. Mi propuesta es utilizarle como excusa», señala el profesor.

Además, Borges es siempre una buena excusa. «Es un autor que se sigue leyendo, aunque quizá no sea de los más mainstream» y lo reivindica frente a esta «literatura que se hace ahora y que más vende que está más cerca del yo y de la experiencia de uno mismo, cuando Borges es un predistigitador, un mago con una literatura que no propone tesis, sino que juega con muchas ideas y muchos conceptos» y que, además, «exige al lector cierta voluntad» cuando se le aborda.

El libro de Antón, según el autor es «accesible», aunque no en su totalidad: «La primera parte apela a cualquier lector y la tercera es muy accesible, pero la segunda es quizá más compleja porque se aborda precisamente el asunto de la ficción, que es algo muy complejo y de lo que me di cuenta una vez me había metido en el embrollo». Reconoce que se puede hacer «densa», pero que si se tiene interés «en el asunto puede ser de provecho con un poco de voluntad».

Así pues, esta tarde, a partir de las 19.30 horas, hay una cita ineludible en Babel con los amantes de la literatura, de la filosofía o de Borges, elementos que en este caso pueden ser intercambiables, para disfrutar de la intervención de Antón, Wagner y todo con los ecos borgianos de fondo.